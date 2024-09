Le migliori tracce del 2016 scelte da Noisey

In copertina un’illustrazione di Anna Magni.



Il 2016 è stato l’anno che è stato. Quando qualche burlone vi farà notare che era un anno bisestile, per questo portava sfiga, rispondetegli pure che la sfiga non esiste, semmai esiste un naturale ricambio generazionale per cui normalmente le persone muoiono (il che non significa che dovessero morire proprio TUTTE quest’anno, ma il Fato è beffardo e questo si sa). A parte le considerazioni mistico-filosofiche, è ora di tirare le somme e di buttarci alle spalle tutto il male che questo 2016 ci ha fatto, così da fare spazio per altri mali che ci attendono nel 2017.



Detto questo, cosa rimane dopo le tragedie, le morti e le rotture che la nostra società sta affrontando? La musica, ecco cosa rimane. I due super-morti dell’anno, Bowie e Cohen, ci hanno lasciato entrambi dischi magnifici, e siccome non siamo buoni a mettere la musica in una classifica (sarebbe decisamente riduttivo) abbiamo deciso di onorare loro e gli altri grandi protagonisti di questo 2016 musicale in una playlist di 366 tracce, una per ogni giorno dell’anno appena (quasi) passato. Perché, nel nostro piccolo, vorremmo che schiacciando play vi dimenticaste per qualche ora di tutte le brutture del mondo e vi rimanesse soltanto il pensiero che la musica è quella cosa che rimane bella e pura anche in mezzo alla merda.

Buon non-2016 a tutti voi!





