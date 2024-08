Le parti migliori di Flower Boy di Tyler, the Creator, tradotte

“Yonkers” di Tyler, the Creator è ancora, a oggi, il suo pezzo più conosciuto—e a buon ragione, dato che conteneva tutti i motivi per cui la Odd Future Wolf Gang Kill Them All è stata per qualche anno all’avanguardia del rap statunitense fino a diventare, oggi, un enorme punto di riferimento culturale per la comunità hip-hop contemporanea tutta. Tyler rappava di threesome con triceratopi e dissing a Gesù in un tono rauco e impassibile, facendo tutto il possibile per qualificare sé e i suoi compagni di crew come paradossi terrificanti e incomprensibili a una società civile retrograda, schiava del politicamente corretto. Verso la sua metà, “Yonkers” esplodeva in una serie di versi che ritengo il punctum del pezzo:



Mia mamma se n’è andata, quella cazzo di tipa non mi capirà mai,

Non sono gay, voglio solo fare boogie ascoltando un po’ di Marvin.

(Che ne pensi di Hayley Williams?)

Se ne vada in culo, Wolf Haley li deruba,

Schianterò quel cazzo di aeroplano su cui sta quel negro frocio di B.o.B.

E ficcherò un coltello nel cazzo di esofago di Bruno Mars,

E continuerò finché non arriverà la polizia.



Nel giro di sei barre, Tyler usava il termine “faggot” (per riappropriarsi del termine e non per giudicare la sessualità di nessuno, ha specificato) e diceva di voler ammazzare brutalmente tre popstar per esprimere il concetto “il pop contemporaneo è una merda”. Si qualificava come artista di rottura, membro di un collettivo queer friendly spaccatutto che trovava nella provocazione e nell’esagerazione adolescenziale la sua cifra stilistica. Ma il suo—il loro—non era un “KILL PEOPLE BURN SHIT FUCK SCHOOL” come quello che scriverebbe un liceale sul muro durante una manifestazione, concluso nel gesto in sé: era un’affermazione liberatoria, un gesto che nascondeva progressismo dietro a un velo di esagerazione cazzara.

