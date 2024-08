Le ragazze che dormono tutto il giorno per dimenticarsi di avere fame

Se non sei sveglia, non puoi mangiare dolci. Si chiama “dieta della bella addormentata“, un regime alimentare estremo che consiste nel dormire per periodi di tempo innaturali, a volte con l’ausilio di sedativi, per evitare le tentazioni del cibo. Non ci sono prove che la dieta funzioni, né sul breve né sul lungo termine, eppure se ne parla da decenni, e sembra che tra i suoi sostenitori ci fosse anche Elvis Presley.



La dieta compare per la prima volta nel 1966, nel romanzo di Jacqueline Susann La valle delle bambole. Le protagoniste, attrici e giovani ingenue residenti a Hollywood, si sarebbero fatte addormentare o internare in “cliniche del sonno” svizzere per perdere i chili di troppo.

Nelle forme meno estreme, la dieta richiede un sonno notturno di migliore qualità, dieta sana ed esercizi. In The Sleep Doctor’s Diet Plan, Michael Breus consiglia quattro ore di esercizi prima di andare a dormire, e niente caffeina o alcol nelle sette ore precedenti il tramonto del sole.

Per la dottoressa Tracey Wade, professoressa di psicologia alla Flinders University, le conseguenze potenzialmente nocive della dieta della bella addormentata sono molte. “Se c’è bisogno di affidarsi ai farmaci per dormire—soprattutto a sostanze come le benzodiazepine, che causano dipendenza—la dieta implica il rischio di rendere le pazienti dipendenti,” ha detto. “Non solo si obbliga il corpo a dormire più di quanto abbia bisogno, ma bisogna anche aumentare la dose continuamente, per ottenere gli effetti desiderati.”

Secondo Wade, un’altra conseguenza nociva è che dormire 20 ore al giorno significa rovinarsi l’esistenza. “È veramente troppo: non puoi partecipare alla tua vita, perché stai dormendo. Si sviluppano allora situazioni di isolamento, che hanno un forte impatto sull’umore, e conseguenze anche gravi come la depressione.”

“Sappiamo che la depressione fa scattare anche pattern alimentari disordinati,” continua Wade. “Quindi il tutto potrebbe spingere chi fa la dieta ancora più addentro al circolo vizioso dei disordini alimentari.”

I blog e i forum pro-ana hanno i loro modi di interpretare la pratica. Su uno di questi, un post dell’utente prettythin parla della dieta come di “un finale perfetto per il semestre scolastico,” e descrive il suo regime quindicinale: poche calorie e 10 ore di sonno in aggiunta a quello notturno.

Altri utenti prendono sedativi. “Io prendo antidolorifici molto forti, che mi mandano ko e mi fanno dormire per ore. E poi ti mandano in subbuglio lo stomaco e ti fanno un po’ passare la fame, quindi ne prendo un sacco.” “Mi piace tantissimo dormire per non mangiare. Mi viene anche facile perché sono stanca il 90 percento del tempo.” “Io mi metto a dormire per evitare di mangiare o abbuffarmi.”

È la natura apparentemente semplice della dieta a renderla allettante per le giovani, secondo Wade. “A un primo impatto, sembra semplice. Immagino che per chi è già depresso ed è già caduto nel circolo vizioso dei disordini alimentari, l’idea di chiamarsi fuori dalla vita e rimanere a letto possa essere attraente,” dice. “Ma nessuno parla di come poi gestirai le ore di veglia, in cui sarai sveglia e disorientata, con depressione e malnutrizione montanti.”

Nessuno parla nemmeno di come funzioni realmente questa presunta perdita di peso. “È semplicemente una dieta ipocalorica, che oltretutto rallenta il metabolismo. Il corpo chiederà più cibo e il rischio di abbuffate, quando ti svegli, è altissimo.”

