Ogni Settimana Noisey recensisce le nuove uscite, i dischi in arrivo e quelli appena arrivati. Il metro utilizzato è estremamente semplice: o ci piacciono e ci fanno sorridere, o non ci piacciono e ci fanno vomitare.

Questa settimana sono stati recensiti:

Videos by VICE

PETIT SINGE

KASABIAN

SIX ORGANS OF ADMITTANCE

AT THE DRIVE-IN

COEZ

TEDUA X NADER X VAZ TE X DISME X BRESH X NEBBIA

BAD BREEDING

IZI

DISBELIEF

MAC DEMARCO

Leggi le recensioni su Noisey: Le recensioni musicali della settimana