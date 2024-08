Noisey è cresciuto e non usa più le faccine col vomito, ma le recensioni restano sempre scritte da persone piene di problemi che non vogliono necessariamente essere prese sul serio.

Questa settimana sono stati recensiti:

Videos by VICE

BRAND NEW

LIARS

SHACKLETON WITH ANIKA

KMFDM

GUIDED BY VOICES

A$AP FERG

ANDREA BELFI

PETER PERRETT



Leggi le recensioni su Noisey: Le recensioni musicali della settimana