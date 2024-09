Le strade dell’Impero Romano in una mappa della metropolitana

Questo articolo è apparso originariamente su Creators

Le mappe della metropolitana, prodotto di mesi di ricerca e design, possono distorcere la realtà per rendere gli spazi geografici più schematici e facili da capire. Il designer, studente di economia, sedicente geografo e appassionato di dati Alexandr Sasha Trubetskoy applica questo concetto moderno alle strade che connettevano Roma al resto dell’impero, che si estendeva dalle isole britanniche al Nord Africa passando per il Medio Oriente.

Il beneficio di conoscere istantaneamente la fermata corretta sarebbe stato inutile per i veri cittadini romani, che trascorrevano intere settimane a camminare, cavalcare e navigare da un punto all’altro. “In estate, ci volevano circa due mesi per camminare a piedi da Roma a Bisanzio.” ha scrittoTrubetskoy nelle note del progetto. “Se avevi un cavallo, impiegavi un mese.” Sottolinea che andare per mare era molto più veloce e conveniente a livello economico, ma ammette di aver omesso le vie marittime per questione di semplicità.

I dati sono stati ricavati dal modello ORBIS della Stanford, il Pelagios Project, e l’Itinerario Antonino, con l’avvertimento che alcune lacune nella storia romana sono state colmate con un po’ di creatività. “Non c’era modo di includere ogni strada romana, queste sono solo le principali,” ha detto. Ha dato la priorità ai centri abitati e alle capitali, e ha battezzato le strade senza nome o unito quelle che si sovrapponevano.

Potete guardare la mappa completa e qualche zoom qui sotto. Per vedere altri lavori di Alexandr Sasha Trubetskoy visitate il suo sito.