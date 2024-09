Amazon ha pubblicato per sbaglio la colonna sonora ufficiale di Trainspotting 2

Screenshot del trailer di T2: Trainspotting per gentile concessione di TriStar Pictures e Film 4

Sembra che la tracklist della colonna sonora del seguito di Trainspotting in uscita a breve sia comparsa online. Amazon UK ha ospitato per alcune ore una pagina di pre-order per l’LP che conteneva anche queste attesissime informazioni, scrive Esquire.

Nonostante la pagina su Amazon sia stata ormai chiusa, si dice che la tracklist avrebbe incluso classici come Blondie, Run DMC e Queen. Le tracce contenute sono 15 e tra queste c’è anche un remix di “Lust for Life” di Iggy Pop—una delle canzoni chiave del primo film—a cura dei Prodigy, e “Silk” di Wolf Alice, che avevamo già sentito nel primo trailer del film.

Alla colonna sonora per il Trainspotting originale del 1996 è stato riconosciuto il merito di aver introdotto il grande pubblico statunitense alla musica dance, ed è una raccolta di canzoni molto amata al di là del successo del film. Con un precedente come questo, è lecito avere aspettative alte per la musica di T2: Trainspotting.

T2: Trainspotting sarà proiettato nei cinema del Regno Unito a partire dal 27 gennaio, e in Italia a partire dal 2 marzo.

