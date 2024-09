L’ecologismo radicale del Sega Mega Drive

Quando ripenso ai giochi a cui giocavo da bambino sul mio Sega Mega Drive, mi tornano in mente classici come: NBA Jam, Mortal Kombat, ToeJam and Earl. Ce n’è anche un altro a cui non riesco a smettere di pensare. Awesome Possum Kicks Dr. Machino’s Butt.

Awesome Possum è un gioco orrendo. Ha un framerate terribile, un personaggio principale antipatico e comandi pessimi. Ma è anche, con tutta probabilità, il gioco più ambientalista che sia mai stato pubblicato per qualsiasi console. Lo scopo del gioco è raccogliere lattine da riciclare e giornali, anziché anelli (è un clone di Sonic, per intenderci), uccidere i robot che hanno “automatizzato la distruzione dell’ambiente,” e combattere contro il riscaldamento globale nell’Artico.

Ho pensato a questo gioco parecchio negli ultimi tempi, sarà che il governo federale è appena finito in mano a un’amministrazione che non riesce a contemplare l’idea che l’umanità possa compiere scelte economiche difficili per contrastare il riscaldamento globale. A differenza del mondo di Awesome Possum, la distruzione dell’ambiente non è un obiettivo esplicito per l’umanità, solo un effetto collaterale della continua industrializzazione del globo. Eppure, un gioco veramente brutto del 1993 ora ci sembra il documento cruciale di una profezia distopica.

“Penso che si possa imparare tanto dai giochi che creavamo allora”

Durante il mio viaggio sul viale dei ricordi, mi sono accorto di qualcos’altro: Awesome Possum non era l’unico gioco a trattare di ecologismo radicale. Il Sega Mega Drive ha tutta una serie di giochi che ruotano intorno a concetti come risolvere l’inquinamento, proteggere l’ambiente e salvare gli animali.

“Per noi era chiaramente una decisione cosciente,” mi ha detto Tom Kalinske, CEO di Sega negli Stati Uniti dal 1990 al 1996. “Ho sempre dato carta bianca ai team di sviluppo, perché facessero ciò che li appassionava. I ragazzi coinvolti in questi giochi erano ambientalisti convinti.”

In Sonic 2, l’eroico porcospino sfreccia attraverso la Chemical Plant Zone, dove non vuole di certo restare sotto le soluzioni chimiche frutto di chissà quali esperimenti. Più avanti, nella Oil Ocean Zone, si trova a combattere contro animali ridotti in schiavitù e meccanizzati, che sputano liquame tossico. Il gioco finisce con Sonic che vola via insieme a dei cuccioli di aquila che ha liberato dal cattivissimo Dr. Robotnik.

In Vectorman, gli “orbots” sono dei robot incaricati di pulire la Terra dopo che l’umanità l’ha distrutta: “È il 2049 e le città, le foreste e le calotte polari della Terra sono ricoperte di di melma tossica,” recita l’introduzione del gioco. Vectorman combatte nelle rovine delle metropoli umane, cercando di renderle di nuovo sicure per il ritorno della specie umana.

Growl è un picchiaduro che segue le vicende di un gruppo di eco-combattenti che uccidono dei trafficanti di elefanti. Finisce in uno scontro con il boss finale, uno spietato vermone che in realtà controllava i trafficanti dall’inizio. Una volta che il verme viene eliminato, ecco cosa succede:

Ecco the Dolphin è ambientato su un piano primordiale di esistenza completamente diverso; è una lettera d’amore dedicata alla vita marina e all’ecosistema degli oceani. Da bambino, non ho mai pensato che fosse un “gioco” in senso proprio, ma più una possibilità per esplorare gli oceani e schizzare fuori dall’acqua nei panni di un delfino super intelligente. Da adulto, mi rendo conto che c’è qualcosa in più — rappresenta la possibilità di esplorare gli oceani e passare del tempo con altre creature marine, che hanno costruito una società sottomarina, minacciata dagli extraterrestri. Per sconfiggerli, Ecco si serve di macchine del tempo subacquee, di una libreria sprofondata e si unisce spiritualmente con dei cristalli mistici. Inoltre, ha una colonna sonora strepitosa. Sento di doverci giocare da fatto. Il sequel della Dreamcast, Ecco the Dolphin: Defender of the Future, ha una storia fuori di testa in cui gli umani e i delfini vivono fianco a fianco come eguali, finché gli uomini non decidono di sopraffare i delfini e fottere alla grande l’ambiente.

Giocare a questi giochi ora ha un che di sovversivo. Ma al tempo, Sega faceva leva su un sentimento ambientalista che era particolarmente sentito dalle persone. Un sondaggio di Gallup del 1990 ha riscontrato che il 76 percento degli americani si definivano “ambientalisti.” Nel 1990, 350.000 persone si sono presentate al raduno per l’Earth Day a Washington DC, e un totale di 20 milioni di americani ha partecipato ai raduni organizzati nelle altre città del paese. Nel 1992, l’Earth Summit tenutosi A Rio de Janeiro ha dato una spinta politica globale reale al movimento ambientalista e di salvaguardia del clima; 116 capi di stato hanno presenziato e la conferenza ha portato a una serie di convention sulla deforestazione, sulla salvaguardia della biodiversità e sull’esigenza di invertire il cambiamento climatico.

Sega si è differenziata da Nintendo — che dominava il mercato delle console prima che il Sega venisse messo in vendita — incoraggiando gli sviluppatori a investire su progetti che li appassionavano, specialmente se incontravano argomenti forti nella cultura pop. Mentre Nintendo si accontentava di buttare fuori giochi solidi ambientati in mondi fantastici e colorati, Sega esplorava nuove nicchie del mercato videoludico, pubblicando titoli indirizzati a un’audience adulta, di fan dello sport e di ambientalisti.

“Sega ha cercato consapevolmente di attingere allo zeitgeist culturale — si ispirava a Nickelodeon e a MTV e a tutta questa nuova atmosfera americana,” mi ha raccontato Blake Harris, autore di Console Wars, un libro sulla storia della rivalità tra Mega Drive e SNES. Tutto ciò, in un momento in cui Capitan Planet era un cartone animato molto popolare. Sega era anche un’azienda che collaborava con tutti quegli sviluppatori che erano troppo “strani” per Nintendo. “Se eri uno sviluppatore esterno, eri in debito con Nintendo, che aveva il controllo totale della piattaforma. Di conseguenza, per chi era fuori da determinati schemi, era meglio andare a lavorare per Sega, che portava avanti la bandiera della libertà.”

Awesome Possum potrebbe essere un titolo pubblicato da Greenpeace, se l’organizzazione producesse videogiochi. Raccogli rifiuti. Uccidi i robot che tagliano gli alberi. Avanzi tra le rovine di una città inquinata, dove i palazzi sono stati inglobati da una “Fortezza dell’Immondizia.” Tra un livello e l’altro, rispondi a domande sull’ambiente davanti a un tribunale di animali in via d’estinzione, che vanno su tutte le furie se, per esempio, non sai quale stanza della tua casa consumi più acqua.

Alla fine del gioco, dopo aver letteralmente preso a calci in culo Dr. Machino, la faccia di Awesome Possum viene consacrata vicino a quella di Abraham Lincoln sul monte Rushmore. Il gioco finisce con un appello: “il desiderio di Awesome per un mondo pulito ora è nelle tue mani.”

Kalinske mi ha raccontato che Sega of America aveva diversi sviluppatori dediti all’ecologismo. Ed Annunziata, che ha creato Ecco, vive ancora vicino all’oceano, e ha passato gran parte della sua carriera a produrre sequel di Ecco e giochi sull’ecosistema degli oceani. Big Blue, un “successore spirituale” in realtà virtuale di Ecco, è bloccato in un limbo dopo una campagna su Kickstarter poco riuscita. Mark Cerny, che ha diretto lo sviluppo di Sonic 2, voleva specificatamente che il gioco trattasse questioni ambientali. Vectorman, nel frattempo, era diretto da un intero team di ecologisti (anche Annunziata ha lavorato su quel gioco). “Le tematiche ecologiste in quel titolo non erano di certo un caso,” ha detto Kalinske.

Il boom dei giochi indie ha fatto sì che diventasse di nuovo possibile creare giochi bizzarri, ma è difficile immaginare un’altra uscita grossa con un punto di vista come quello di Ecco o di Vectorman — che, è bene sottolineare, sono stati un successo sia critico che commerciale — per una delle console di oggi. Una delle ragioni principali è che l’ecologismo è tristemente diventato un argomento di parte.

Scienziati, sociologi ed esperti di politica hanno passato gli ultimi vent’anni a cercare di capire perché è successo. L’ipotesi più gettonata è che l’opposizione delle frange conservatrici al progresso ecologista fosse una strategia messa a punto per ostacolare l’amministrazione di Bill Clinton, soprattutto il suo vice presidente Al Gore, convinto ambientalista. Nel frattempo, la cooperazione internazionale dell’Earth Summit di Rio è stata vista dai capoccia conservatori come un attacco alla supremazia americana, mentre la fine della Guerra Fredda stava provocando una dispersione dell’attenzione politica.

In seguito ai raduni del 1990, “sono stati diffusi aneddoti e documenti semi-isterici su atti di ‘eco-terrorismo’ dalla Heritage Foundation, dal National Review [e da altre pubblicazioni di destra],” ha scritto David Helvarg nel suo libro sulla storia dell’ambiente intitolato The War Against the Greens. “Con il collasso del comunismo, la destra repubblicana e i suoi organi di comunicazione hanno, per la prima volta in 45 anni, perso un nemico che mettesse d’accordo i conservatori religiosi, i fanatici delle armi, i teorici del complotto e i difensori del mercato libero.”

“Sostituire la minaccia rossa con quella verde e fare proprio un contro-movimento pro-industria, mascherato da esercito civile è sembrata una gran buona strategia,” ha aggiunto.

Vent’anni dopo, i conservatori suonano ancora la stessa campana — proteggere l’ambiente è un problema secondario rispetto alla stabilità economica delle aziende di carburanti fossili, e il consenso scientifico deve essere schernito o ignorato. L’ecologismo va considerato come un movimento marginale.

Ora, il governo di Donald Trump ha messo a capo dell’EPA Scott Pruitt, che in passato ha fatto causa alla stessa agenzia che ora deve dirigere, e come segretario di stato Rex Tillerson, la cui azienda, la ExxonMobil, ha fatto palate di soldi grazie alle politiche proposte e implementate dai governi di destra.

La libertà che Sega concedeva ai propri sviluppatori ci ha permesso di avere un sacco di giochi buoni e un sacco di giochi pessimi. Ma la cosa più importante è che ci ha dato giochi che avevano qualcosa da dire. Dopo 25 anni di retorica anti-ambientalista, giochi come Awesome Possum, per quanto ridicolo, hanno qualcosa di provocatorio, come la reliquia di un’epoca più illuminata.

“Cercavo di restare neutrale nei confronti delle questioni politiche quando ero CEO di Sega, ma ho sempre incoraggiato i team di sviluppo a fare ciò che sentivano giusto,” ha detto Kalinsky. “Ora, penso che si possa imparare tanto dai giochi che creavamo allora.”