Pensa un po’: quando è legale i giovani consumano meno marijuana

Anche se gli americani che possono legalmente fumare marijuana a scopo ricreativo sono ormai 63 milioni, il suo consumo tra gli adolescenti non è affatto aumentato—anzi.



Il programma “Monitoring the Future” del National Institute on Drug Abuse ha analizzato, nel suo report annuale, i comportamenti dei giovani tra i 13 e i 17 anni in fatto di droghe. Scoprendo che l’uso di cannabis tra i minorenni è diminuito, e che persino i livelli di tabagismo e abuso di alcol sono scesi ai minimi degli anni Novanta.

“Non sappiamo esattamente perché,” ha spiegato in un’intervista Nora Volkow, ricercatrice dell’istituto. “È comunque sorprendente. Avevamo previsto un aumento nel consumo di droghe, ma così non è stato.”

Secondo questo studio:

Nel 2016, l’uso di marijuana tra i più giovani è sceso dal 6,5 al 5,4 per cento;

Sarebbe diminuito anche il consumo giornaliero di marijuana, sceso dall’1,1 per cento del 2015 allo 0,7 per cento odierno;

Il 22,5 per cento degli studenti di livello medio-superiore avrebbe ammesso di aver fumato marijuana negli ultimi sei mesi; il 6 per cento sarebbe invece la quota di quelli che lo farebbe quotidianamente: si tratta di un dato inferiore a quello del 2015 in entrambi i casi;

L’indice di consumo della sostanza tra i giovani di 15 anni sembra essere il più basso degli ultimi due decenni;

Tra gli adolescenti, marijuana e sigarette elettroniche sarebbero più popolari delle normali sigarette.

Dopo le elezioni di novembre, sono diventati 28—più il distretto di Washington—gli stati a permettere l’uso di marijuana medica. Sono 7 invece quelli che ne permettono l’uso a scopo ricreativo.

Secondo uno studio governativo, le preoccupazioni sull’abuso di marijuana dopo la legalizzazione in Colorado sarebbero in parte crollate dopo poco, considerata la contestuale diminuzione dell’uso della sostanza.

