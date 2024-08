10 domande che hai sempre voluto fare a… un ex della Legione straniera

La Legione straniera è un corpo d’élite dell’esercito francese fondato negli anni Trenta dell’ottocento per permettere l’arruolamento di soldati stranieri a sostegno delle truppe del re Luigi Filippo di Francia. Se un tempo era nota come via di fuga per persone con un passato difficile, in cerca di un nuovo inizio o un’identità fittizia—o di un modo per ottenere la cittadinanza francese—oggi è conosciuta soprattutto per le missioni all’estero.

Per entrarvi bisogna avere tra i 17 e i 40 anni e superare test di ingresso, fisici e psicoattitudinali nelle località di pre-selezione sparse per la Francia. Per la nostra serie “10 domande a…” abbiamo incontrato Bruno, uno degli italiani entrati ne (e poi usciti da) la Legione straniera francese.

