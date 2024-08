ERRATA CORRIGE: Una prima stesura dell’articolo riportava erroneamente che Leonard Cohen fosse americano. Invece era canadese. Tra l’altro lo sapevo anche, ma mi sono dimenticato di correggere.



Quando tutti abbiamo detto (e almeno una volta tutti l’abbiamo detto) che i cantanti della generazione del ’68 erano stati in grado di scrivere canzoni immortali e prevedere il futuro, non intendevamo proprio questo, ma in un 2018 in cui la vita assume sempre di più i contorni di un vecchio meme su Twitter tutto è possibile.

Da pochi giorni è uscito un libro postumo di Leonard Cohen, cantautore e poeta canadese morto a novembre 2016, intitolato The Flame. La pubblicazione raccoglie testi di canzoni e poesie inedite che l’autore di capolavori immortali come “Suzanne” o “Hallelujah” aveva lasciato dietro di sé sulla Terra. È bastato poco perché una poesia in particolare attirasse l’attenzione del grande pubblico e diventasse un piccolo caso virale. Porta la data del 15 marzo 2015 e un titolo accattivante: “Kanye West Is Not Picasso”. La prima a twittare la poesia, scatenando un prevedibile casino, è stata la cantautrice Amanda Shires.

Vediamo se riusciamo a tradurre in italiano la poesia senza rovinarla:



Kanye West non è Picasso

Io sono Picasso

Kanye West non è Edison

Io sono Edison

Io sono Tesla

Jay-Z non è il Dylan di Niente

Io sono il Dylan di qualcosa

Io sono il Kanye West di Kanye West

Il Kanye West

Del grande cambiamento farlocco della cultura del cazzo

Da una boutique all’altra

Io sono Tesla

Io sono la sua bobina

La bobina che ha prodotto elettricità soffice come un letto

Io sono il Kanye West che Kanye West pensa di essere

Quando ti sbatte giù dal palco

Io sono il vero Kanye West

Non mi faccio più vedere tanto in giro

Non l’ho mai fatto

Mi risveglio soltanto dopo una guerra

E non ce l’abbiamo ancora avuta

Insomma, Leonard Cohen ha dissato Kanye West dall’Oltretomba. E l’ha fatto con tre anni di anticipo rispetto a tutte le interviste preoccupanti e di questo video. E che dissing. Spero sinceramente di non far mai arrabbiare il fantasma di Leonard Cohen. “…E non ce l’abbiamo ancora avuta”. Brr.

