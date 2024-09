L’eredità nascosta di Sailor Moon

“Sailor Moon è stata la prima volta in cui ho visto una coppia gay in televisione.”

Anche se forse molti di noi non lo ricordano o all’epoca non se ne rendevano conto, negli anni Novanta Sailor Moon non ha solo portato nel mainstream gli anime giapponesi. Ha portato sullo schermo un vero e proprio ritratto inedito di personaggi LGBTQ.

In occasione di uno degli ultimi Anime Expo, VICE ha incontrato i fan queer di Sailor Moon che grazie al cartone e al manga sono riusciti a superare conflitti e bullismo.

