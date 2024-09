Il libro delle ricette erotiche di Dalì e altri regali artistici dell’ultimo minuto

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente è troppo tardi per comprare un regalo da sogno ai tuoi cari. Ma forse puoi regalare un sogno altrui diventato realtà, ovvero un libro. Questa selezione propone regali che vanno dai 20 ai 600 dollari, dipende dal tuo budget e da quanto vuoi impressionare il destinatario. Comprende anche nuovissime ristampe di vecchi libri rari e foto fresche di stampa di opere di artisti contemporanei. Dal libro di ricette surreali di Salvador Dalì alla storia orale della Polaroid passando per un compendio di Magic, The Gathering, questi nove libri di arte sono per tutti i gusti.

Per i patiti di cibo: Il libro di ricette erotiche di Salvador Dalì, Les diners de Gala, $59.99

Courtesy: Taschen

“Quando è iniziato lo shooting, i quattro Ramones indossavano le loro giacche di pelle; Tommy è stato il primo a togliersela, poi, dopo un intervallo di 8 secondi in perfetto-stile-Ramones, Dee Dee e Johnny si sono messi in modalità T-shirt per le ultime quattro canzoni—Joey invece ha tenuto la giacca per tutto il tempo.” Immagine: courtesy di Danny Fields.

Per i fissati di droni: Drone photography book, Overview, $25.96



Pavilion No. 1, Puppet Theater. Immagine courtesy di Florian Holzherr e Michael Vahrenwald

Immagine courtesy dell'artista

Norman, R – Un tour pittorico di Urano – PG 3

Pagine tratte da 'Art of Magic.' Illustrazioni di Michael Komarck.

