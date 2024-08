Mi sento ‘in stallo’ e infelice da un po’. Licenziarmi è la risposta?

Durante la quarantena su VICE avevamo avviato un appuntamento periodico, una specie di angolo in cui raccogliere i nostri pensieri, metterli sotto forma di domanda e lasciare che fosse una figura esperta a rispondere. Ora, anche tramite il contributo di altre redazioni di VICE, il discorso è stato ampliato. Da come fare i conti con un amore non corrisposto a come gestire coinquilini insopportabili, proveremo a offrire qualche consiglio. Oggi parliamo del perché ci sentiamo “in stallo” e se scelte di vita radicali—come licenziarsi—siano la soluzione.

Ehi VICE,

Ultimamente mi sento un po’ giù. Dopo anni nel settore creativo ho ottenuto un contratto a tempo indeterminato, una cosa molto rara. Vivo in una casa molto bella ad Amsterdam e ho una vita piacevole. Ma l’anno trascorso non è andato come speravo.

Ho iniziato il 2021 con spirito positivo. Ho pensato: sarà l’anno dei vaccini, inizieranno i “ruggenti anni 20,” avremo una bella estate e magari riusciremo anche a fare di nuovo viaggi verso mete lontane.

Erano tutte prospettive motivanti, ma nessuna si è avverata. Quel senso di speranza è scomparso completamente. Non ho molti pensieri positivi a cui aggrapparmi e temo che quest’anno sarà un’estensione dell’ultimo, senza sviluppi.

Ciò che rende le cose ancora più difficili è che il mio lavoro non mi dà alcuna gioia. La persona che mi supervisiona non mi ha dato motivo di credere che cambierà qualcosa e questo mi priva di entusiasmo. Non sono l’unica persona con questo problema e l’atmosfera sul lavoro si sta deteriorando. Fatico ad arrivare alla giornata e la domenica non riesco a rilassarmi perché so che devo tornare al lavoro il giorno dopo. Ho bisogno di prospettive, di un obiettivo da raggiungere—ma non ce ne sono.

Le persone che mi sono vicine dicono che dovrei licenziarmi e trovare qualcos’altro. Ma non è così semplice. Non voglio—né posso—rinunciare a un’entrata fissa e a un contratto indeterminato per passare a un determinato—o correre addirittura il rischio di restare senza lavoro. Se succedesse, perderei la casa. E, onestamente, non so cosa fare se non il lavoro che faccio ora.

In breve provo molta malinconia, che sta condizionando la mia vita quotidiana. Le altre persone sembrano avere un sacco di buoni propositi da rispettare, ma a me sembrano inutili, perché non sappiamo che cosa ci offrirà la vita.

È normale sentirsi così? Che mi succede? Devo fare un passo nel vuoto? O devo avere pazienza e sperare che le cose cambino da sole?

Un abbraccio,

F.

Ciao F.,

Ciò che provi è complesso, ma comune. Il mondo per come lo conosciamo è cambiato radicalmente negli ultimi due anni e per questo proviamo confusione e angoscia. Non stupisce che non hai accolto con esaltazione il 2022.

Nel tuo caso, hai stabilito una connessione diretta tra il tuo atteggiamento negativo e la tua attuale situazione lavorativa. Anche questa è una cosa che molte persone stanno vivendo, così tanto che il 2021 in alcuni paesi è stato soprannominato l’anno della Grande Dimissione, perché un sacco di gente ha mollato il lavoro nel tentativo di riprendere il controllo della propria vita.

Sfortunatamente non c’è una risposta univoca al tuo problema, ma magari un parare esperto può offrirti una nuova prospettiva. Tosca Gort è una terapeuta specializzata proprio nell’aiutare le persone a capire qual è il passo migliore da fare nella propria carriera se il lavoro le rende infelici.

“Chiunque attraversi una fase poco piacevole della vita—che sia un lavoro logorante, una vita sentimentale insoddisfacente, o la tristezza da COVID—può avvertire un senso di depressione,” dice Gort. Questo non significa che tu abbia una depressione nel senso clinico del termine, ma è utile individuare il motivo di tali sensazioni per poterci lavorare.

“Le persone che non si sentono bene spesso cercano di cambiare le circostanze esterne sperando di stare meglio. Certe volte funziona, altre no,” prosegue Gort. Invece, Gort ritiene che potrebbe giovare alla tua situazione vedere un terapeuta e lavorare su questi sentimenti di tristezza prima di prendere decisioni importanti rispetto al lavoro. Per esempio, “Il fatto che tu sia infelice al lavoro potrebbe avere a che fare con un disagio fisico, perché ultimamente passiamo troppo tempo al chiuso e troppo poco all’aperto,” dice Gort.

Cosa fare però una volta che hai determinato con certezza che il tuo lavoro è il problema più importante? Prima di licenziarti, “cerca di valutare quali fattori del tuo posto di lavoro ti danno gioia e quali ti rendono triste,” dice Gort.

Una volta che hai fatto chiarezza, puoi capire se ci sono modifiche che puoi implementare per sentire maggiore soddisfazione nella tua posizione attuale. Ci sono aspetti su cui potresti concentrarti di più? Hai la possibilità di approfondire qualcosa che avresti sempre voluto imparare? C’è spazio per assumere un’altra persona a cui delegare parte delle tue responsabilità? C’è un modo per lavorare meno?

“Per molte persone in stato di sofferenza è difficile capire che ci sono tante cose che possono fare per migliorare la situazione in cui si trovano,” dice Gort. C’è un termine tecnico per questo: impotenza appresa. “Stanno succedendo così tante cose—specialmente ora, nel mezzo di una pandemia—che l’unica cosa che senti di poter fare è arrenderti, perché trovare le forze [per combattere] è impossibile e ti senti in pieno sovraccarico,” spiega Gort.

Di conseguenza, stai magari sopportando situazioni di disagio solo perché pensi che non possa essere fatto nulla per alterarle. “Spesso trovo che le persone più appagate dal loro lavoro sono più capaci della media a riconoscere le opportunità e coglierle,” aggiunge Gort.

Alla fine, potresti arrivare alla conclusione che hai davvero bisogno di trovare un altro lavoro. Forse l’atmosfera è diventata troppo tossica, forse non vai d’accordo con chi ti supervisiona, o semplicemente ci sono più pro che contro nel licenziarsi. Magari capisci che la vita in una grande città e un lavoro con forti pressioni non fanno per te.

Nel tuo caso, queste ultime considerazioni forse non valgono, dato che dici che ti piace la tua casa e il tuo stile di vita e che ti preoccupa perdere entrambi. È del tutto comprensibile se, dopo due anni di incertezza dovuta alla pandemia, ti spaventa lasciare andare quel tipo di stabilità. È difficile immaginare come sarà il mondo nel prossimo futuro e cosa significherà per il settore in cui lavori.

A prescindere da tutto, Gort insiste nel dire che potresti renderti conto, a un certo punto, che questo è un rischio che devi assumerti per evitare un burnout o una depressione sul lungo periodo. “Le persone desiderano lavorare nel mondo creativo, poi si accorgono che la loro posizione esiste anche in altri settori con condizioni lavorative migliori,” dice Gort. “Non avere paura di cambiare completamente direzione. Il mercato del lavoro subirà grandi trasformazioni e riqualificarsi sarà presto la normalità.”

Alla fine, “Tante persone lottano con questo tipo di sentimenti, il problema è che spesso cercano aiuto solo quando hanno toccato il fondo,” dice Gort. Invece, suggerisce di contattare una figura esperta in lavoro e carriera per farti guidare nelle tue scelte prima che le cose sfuggano di mano. “Sarai tu a dover prendere la decisione finale, ma lungo la strada puoi chiedere aiuto.”