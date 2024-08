Off Topic, episodio 3: Lil Jolie parla di salute mentale

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con adidas Originals.

Off Topic, un podcast in cui si parla di tutto tranne che di musica.

Lil Jolie ha appena 21 anni e ha pubblicato soltanto una manciata di singoli, eppure sa che la musica è la sua strada—e si sente. Il motivo non sta solo nel suo talento per la scrittura e il canto, ma anche nel suo forte bisogno di esprimersi. Quando scrivere e cantare sono le uniche due cose che ti fanno stare bene, niente può mettersi in mezzo, anche se significa lasciare casa, famiglia e amici da giovanissima e affrontare le proprie paure e insicurezze per farcela.

La musica da sola, però, a volte non basta. Per questo Angela, Lil Jolie, si è appassionata allo studio della psicologia e ha iniziato a parlarne tramite le sue canzoni per ridurre lo stigma e la disinformazione legati al tema della salute mentale.

Ha voluto trattare questo argomento anche nella nuova puntata di Off Topic. Insieme a Rebecca Kazadi, ha parlato del ruolo di famiglia, scuola e amici nella salute mentale dei più giovani e di come la musica, la psicanalisi e la grande città l’hanno salvata—ma anche dei concerti privati che ha fatto per se stessa durante il lockdown.

