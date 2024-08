Lil Tay: ‘Voglio far vedere alla gente com’è essere ricchi’

Lil Tay, ne abbiamo già parlato, è l’Instagram star di nove anni che sta facendo arrabbiare un sacco di persone a forza di post in cui scimmiotta i rapper, infila parolacce una dopo l’altra e lancia soldi per terra.

Nessuno è ancora riuscito a inquadrare il personaggio e a capire cosa ci sia di vero, ma la sua improvvisa fama ha fatto certamente sorgere delle domande. Soprattutto sui soldi. Da dove prende Lil Tay tutti i soldi che dice di avere guadagnato col suo duro lavoro? Perché i genitori non intervengono? E, la domanda cruciale: come fa una bambina di sei anni di Atlanta “al verde” a decidere di sfondare a Los Angeles e finire per avere due milioni di fan su Instagram solo tre anni dopo?



Finora Lil Tay non aveva mai concesso interviste. Ma siamo riusciti a parlarci via Skype, insieme alla sua consulente Alex Loyalty di Inzei Records.

https://www.instagram.com/p/Biz9dVujwfb/?taken-by=liltay

VICE: Per quei pochi che ancora non ti conoscono, puoi dirci chi sei?

Lil Tay: Sono Lil Tay, la più giovane ‘flexer’ del secolo. Ho dieci macchine, e nove anni appena. Ho dieci macchine e cinque case, per l’esatteza. Ma non sono sempre stata così ricca. Quando avevo sei anni non avevamo una lira. Ma è allora che ho deciso di lavorare duro e oggi… sono arrivata dove sono.

Ma “Lil Tay” è solo il tuo personaggio online, oppure ti comporti così anche nella vita reale?

Io sono così—online e nella vita reale. Sono nata per alzare soldi.

Quella di aprire l’account Instagram di LilTay è stata una tua idea? Quando hai deciso di cominciare a postare online le foto e i video?

Volevo essere di ispirazione per le persone, perché pensassero di poter realizzare i loro sogni. Voglio far vedere loro com’è essere ricchi e vivere così. Voglio motivarle.



https://www.instagram.com/p/BhAhLFODMt5/?taken-by=liltay

A proposito di sogni, quali sono i tuoi obiettivi?

Be’, ho solo nove anni ma direi che ho già realizzato i miei sogni. Quando sarò grande voglio continuare a motivare le persone. Sai, voglio che si mettano in gioco e che realizzino i loro sogni.

Com’è essere famosa a nove anni? Pensi che sarebbe stato meglio a un’altra età?

Non è importante quando diventi famosa. È importante come gestisci la fama. Io ho solo nove anni, ma la gestisco benissimo. È figo. Non ho problemi.

Ti fa paura o ti sembra strano che su Instagram ti seguano due milioni di persone?

Ho sempre saputo che avrei avuto successo. Sapevo che sarei arrivata a una certa soglia di follower. Ma quando ci penso… due milioni di persone è impressionante.

Sui social e sui media sei anche stata bersaglio d’odio. Cosa pensi di chi ti critica?

L’unico motivo per cui mi odiano è che sono poveri e mi invidiano, perché sono più ricca di loro. Anche se mi importasse quello che hanno da dire, non potrei cambiarlo. Ma non mi interessa, perché so la verità—so che sono ricca. Dicono che non lo sono, e invece lo sono, e non mi interessa quello che dicono.

Le borse firmate, le macchine, i soldi e le case che vediamo su Instagram, perché significano tanto per te?

Be’, voglio che le persone vedano il mio stile di vita. Voglio solo dirgli, “Io vivo così.” Se volete vivere come me, dovete darvi da fare, e potrete realizzare i vostri sogni.

Molte persone hanno criticato il tuo linguaggio e come ti comporti, a causa della tua età. Pensi che abbiano torto, dato che non ti conoscono?

Di solito quando i bambini dicono le parolacce non capiscono quello che dicono. Ma io sono Lil Tay, so cosa dico. Per me, non è una cosa negativa. Mi aiuta a motivarmi.

Quali sono le cose più sbagliate che le persone pensano di te?

Alcuni dicono che le macchine sono a noleggio, che vesto Gucci tarocco, che quelle case non sono mie. Ma io ho lavorato sodo, sono ricca, so che sono ricca. So che ho lavorato e ho fatto i soldi con cui mi sono comprata tutte quelle cose. È tutto mio. Non ha senso mettere in mostra cose altrui. Non lo farei mai.

E come li hai fatti tu i soldi?

Be’, anzitutto… ovviamente… il mio principale focus è sul motivational speaking. Ma vendo anche auto d’importazione.

https://www.instagram.com/p/Bi8RKvgD2Fx/?hl=en&taken-by=liltay

Hai lavorato con Inzei Records (ex casa di produzione di Lil Pump). Hai fatto un pezzo rap, e sappiamo che hai lavorato con Chief Keef. Vuoi sfondare nella musica?

Io e Chief Keef siamo fighi insieme. Per quanto riguarda il rap, ho dei piani. Ci sto lavorando, ma non posso dire niente per ora perché sono tutte cose riservate. Ma nei prossimi mesi sentirete un po’ di musica mia.

Non posso fare a meno di notare che dire parolacce, vantarsi dei soldi e cercare una carriera nel rap in giovane età sono tutte cose che ha già fatto Bhad Bhabie [l’adolescente diventata un meme con Cash me ousside]. Pensi che avete qualcosa in comune?

Io e Bhad Bhabie siamo molto diverse. Onestamente, un sacco di gente mi chiede se farò mai una collaborazione con lei. Perché dovrei collaborare con una che sta cercando di succhiarmi l’hype?

Non voglio collaborare con una che non ha più valore. I numeri non mentono. Lei ha 12 milioni di follower, io due. Ma faccio comunque più like, visualizzazioni e commenti di lei. Lei è finita. Siamo molto diverse. Non vedo nessun punto in comune.

Vai ancora a scuola?

Mi sono ritirata da Harvard ma studio ancora tutti i giorni. Voglio imparare cose nuove, voglio diventare più intelligente. Studio tutti i giorni.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Be’, io non considero i miei fan “fan”. Li considero persone che posso motivare e voglio che sappiano che se lavorano sodo possono realizzare i loro sogni, e diventare ricchi se lavorano abbastanza.

Puoi dare un consiglio ai nostri lettori?

Io investo in Bitcoin. Tutti dovreste farlo, perché un Bitcoin può arrivare a valere più di 20mila dollari.

