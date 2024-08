Essere Lil Tracy è un casino

Tre mesi fa Lil Tracy ha avuto un infarto. Un mix di cocaina, THC, lean e qualche shot in un bar di Brooklyn, un tentativo di tornare a casa barcollando, dei fan che miracolosamente lo riconoscono per strada trasportandolo all’ospedale più vicino. Un incidente quasi fatale, raccontato al mondo in una Instagram Live. Pochi giorni dopo il fatto, invece di imbastire campagne promozionali sull’accaduto come farebbe la discografia più tradizionale, ha pubblicato su SoundCloud “Heart”. Un brano che ha in copertina un palloncino a forma di cuore, con un cerotto e delle cuffiette. Comincia così: “Dicono di volere il vecchio me, ma io sono andato avanti / Gli stessi vecchi jeans e una giacca 1000 euro; non voglio il mio cuore, puoi averlo”. Le esperienze di Tracy, che così aveva voluto suggerire una voglia di cambiamento, trovano forma nel suo nuovo lavoro Sinner, un EP di 5 tracce bizzarro e personale, incasinato e accattivante.

Una cosa che salta subito all’orecchio è l’attenzione di Tracy all’estetica. Senza distaccarsi troppo dai cliché più convenzionali del genere, Tracy ne crea versioni alternative: le classiche collanine diamantate costellate di VVS lasciano spazio a perle Chanel, le ingombranti e antiscivolo Balenciaga Triple S vengono sostituite da ben più sobrie Alexander McQueen, la lussuosa manifattura italiana non è il banale cinturone tamarro Gucci, ma uno scalda collo in montone con il monogram di Fendi. Un collage di riferimenti inusuale che riecheggia l’attitudine di Tracy, che proprio sulla casualità più impetuosa sembra basare la sua carriera.

Il post su Instagram con cui Lil Tracy ha annunciato di avere subito un attacco di cuore.

Instagram è il luogo dove Tracy realizza il caos della sua visione. Scandisce i momenti della giornata con delle live in cui condivide in tempo reale la sua nuova musica con il pubblico. Cerca feedback e supporto dagli stessi fan che lo hanno salvato. Posticipa più volte la data di uscita dei suoi lavori e alterna momenti più lucidi ad altri di completa depressione e bipolarismo, così come fa sulla traccia.



Un esempio è “Bacteria”, in cui Tracy afferma “Ricordo ancora come mi sono sentito quando ho scoperto che Gus era morto, ho visto sua madre piangere e giuro che mi ha commosso” subito dopo aver parlato di perle, Alex McQueen e detto che non vuole “I batteri di queste troie”. In “Rain Rain Go Away” ammette: “Venderei la mia anima, se solo ne avessi una; sento che morirò prima di mia nonna” per poi implorare la pioggia di andare via e di tornare un altro giorno, appena dopo aver avvisato i promoter in ascolto che è meglio che abbiano dei pacchi di soldi se volessero provare a contattarlo.

La copertina del Sinner EP, cliccaci sopra per ascoltarlo su Spotify.

Un featuring con Juice WRLD pubblicato pochi giorni prima dell’uscita ufficiale non risulta alla fine presente nella versione definitiva, così come la seconda collaborazione di Tracy con Lil Uzi Vert dopo la hit “Like a Farmer”. La disorganizzazione e l’instabilità mentale del creatore di Sinner si fondono e ciò che ne risulta è un mix imprevedibile in cui la razionalità lascia spesso il posto ad attimi di follia. Sinner non è il miglior lavoro di Lil Tracy, non è un EP tematicamente coerente, strutturalmente e mostra carenze evidenti a livello di scrittura. In tre parole: è un vero casino, ma rispecchia involontariamente una cifra stilistica contemporanea, cioè quella – per tirare le fila – di un Instagram feed.

Nella musica di Tracy immagini diverse si alternano con contrasto netto, possono essere da un momento all’altro archiviate o modificate, senza la necessità di tenere alta l’asticella della coerenza. La griglia in cui sono inquadrate è la forma dell’EP. Il processo creativo subisce continui aggiornamenti, così da regalare al pubblico un’esperienza di ascolto usa e getta, spontanea e senza filtri, leggibile secondo la chiave della genuinità. Il contenuto viene plasmato in funzione del contenitore, un servizio di streaming gratuito e ad alta velocità. Il processo creativo, sotto gli occhi di tutti, diviene preponderante rispetto al risultato, che acquisisce di riflesso spessore. Indipendente e malinconico, Tracy spesso lancia gli stessi messaggi che dalla bocca dell’amico Gus non venivano presi sul serio; dal suo punto di vista creativo e grazie alla sua fanbase può ancora dimostrare di avere la caratura artistica che distingue un vero innovatore da un simpatico utente su Instagram.

