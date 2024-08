Lil Uzi Vert e Marilyn Manson vogliono fare un album assieme

Marilyn Manson ha annunciato ieri i dettagli del suo nuovo album, che si intitolerà Heaven Upside Down: uscirà il 6 ottobre per Loma Vista e c’è già un singolo disponibile in streaming, We Know Where You Fucking Live. Manson ha anche concesso un’intervista a Consequence of Sound in cui parla di un’idea piuttosto interessante: il reverendo sta infatti pensando di lavorare a un album assieme a Lil Uzi Vert. Sul serio.

“[Uzi] vuole che il suo prossimo album sia un disco rock, e l’idea mi incuriosisce”, ha dichiarato Manson. “Penso che potrebbe creare qualcosa di nuovo. Non un ibrido tra rock e rap ma qualcosa di speciale e innovativo, qualcosa che credo vada creato per incasinare un po’ di più il mondo.” E ancora: “Se devo immaginare Uzi fare rock, lo vedo fare cose sulla falsariga dei primi Bad Brains o dei Faith No More, ma un po’ più orecchiabili. Credo che Uzi abbia un elemento punk. È un pazzo, quel figlio di puttana! Ed è bravo. E super intelligente. Ha lo stesso atteggiamento che avevo io, è una cosa che mi piace di lui”.

In un’altra intervista con Zane Lowe su Beats 1, Manson ha parlato della prima volta che ha incontrato Uzi: “Ero a questo hotel e stavo cenando con Rick Ross, che mi stava dicendo che il suo sogno era lavorare assieme a me. E poi ha quasi smesso di rispondermi. Ma quella stessa sera ho passato un po’ di tempo con Lil Uzi, e abbiamo parlato molto.”



Uzi aveva dichiarato qualche mese fa di voler fare un album rock. La collaborazione di Manson sul seguito di LUV IS RAGE 2 è ancora in forse, ma se c’è una cosa che è interessante vedere sono i rapper che provano a fare gli album rock. Speriamo che a Uzi vada un po’ meglio che a Kid Cudi.

