L’importanza del design nel progettare gli oggetti del futuro

Quello del design è un mondo complesso, fatto da una convergenza di esigenze produttive, funzionali ed estetiche. In questo senso, progettare significa dare forma agli oggetti destinati ad abitare la nostra vita presente e futura, in un’ottica di integrazione tra esseri umani e tecnologia non priva di problematiche teoriche, anche di carattere etico.

È con l’intento di far emergere e discutere il ruolo della progettazione delle nuove tecnologie che noi di Motherboard saremo presenti ai Digital Design Days, un evento dedicato al design, all’innovazione, alle tecnologie e alla creatività che si svolgerà dall’1 al 3 giugno presso la Fabbrica del Vapore di Milano.

Alla loro seconda edizione, i Digital Design Days — un evento realizzato in collaborazione con OFFF Festival — sono un appuntamento fatto di panel, workshop professionali, digital showcase, arte e networking che riunisce i designer più interessanti e innovativi della scena nazionale e internazionale. Il focus della tre giorni verrà posto sulle sfide e le opportunità offerte da questo campo in continua evoluzione, sia nei suoi aspetti online che offline.

Giovedì 1 giugno terremo un panel di discussione sulla natura dell’internet fisico dal titolo Internet è fatto di ferraglia, moderato dal nostro contributor Philip Di Salvo — ricercatore allo European Journalism Observatory. Insieme a una serie di esperti, parleremo dell’infrastruttura su cui si regge l’universo virtuale del web che non è nient’altro che un ammasso di ferraglia: dalle dorsali oceaniche fino ai data center, passando per le centraline solitarie, è fondamentale ricordarsi che internet è fatto prima di tutto di cavi e metallo, è un ente fisico il cui design progettuale riesce a dare vita a un immenso universo di dati.



Sabato 3 giugno, invece, dopo un’introduzione alle problematiche legate all’intersezione tra etica e design, mostreremo al pubblico due dei nostri documentari, i più vicini alle tematiche del festival: Arrivano i coleotteri cyborg, insetti veri controllati come robot e L’alba dei robot killer. Se il punto d’incontro tra l’universo robotico e quello biologico fa affiorare una serie di criticità di carattere etico è perché si tratta di una strada che stiamo intraprendendo in maniera inesorabile: da un lato tecnologie sempre più integrate al corpo degli esseri viventi, dall’altro macchine che costituiscono tanto un’opportunità quanto un pericolo da analizzare a fondo.

