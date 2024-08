L’incredibile audizione di Tommy Wiseau dimostra che Joker dovrebbe essere lui

Il mese scorso Variety ha scritto che Todd Phillips, regista di Una notte da leoni, si è messo in contatto con Joaquin Phoenix per il ruolo di protagonista nel nuovo film dedicato totalmente a Joker—e la sua interpretazione potrebbe dare al personaggio una profondità che non vedevamo dai tempi di Heath Ledger. Ma in seguito all’annuncio di Variety, un altro attore ha inaspettatamente dimostrato di avere dei colpi in canna—un artista il cui stile e la cui devozione all’arte ci aprirebbero un nuovo scenario in cui Joker è ancora più cattivo e sfaccettato: Tommy Wiseau.



La, ehm, particolare star di The Room ha twittato a Phillips di “scrivergli in privato” riguardo al ruolo, e poi ha confermato il suo interesse davanti al mondo intero. Sembra improbabile che Phillips abbia anche solo visto il messaggio privato di Wiseau per organizzare l’audizione, ma Wiseau non è uno che si lascia dissuadere.

Ieri, Nerdist ha pubblicato il suo “provino” per il ruolo, secondo AV Club, e guardare anche solo pochi secondi di Wiseau che urla “WHY SO SERIOUS?” in abiti da Joker ti impedirà di dormire sonni tranquilli per sempre.

È stanco, è sfatto, e vuole distruggere Gotham. Gli occhi di Wiseau, di solito sempre nascosti dietro gli occhiali da sole, penetrano lo schermo e la tua anima nonostante tutto quel trucco. E quella risata! Quella risata! Un suono gutturale e roco che sembra più uno spasmo diaframmatico che una risata! È più di quanto il cuore umano possa sopportare.



Il coprotagonista di The Room e autore di Disaster Artist Greg Sestero fa un piccolo cameo nel video nella parte di Batman, anche se per la verità non fa molto mentre Wiseau gli urla battute da Il cavaliere oscuro.

Certo, questi tre minuti sono più che altro uno scherzo, e uno scherzo fatto bene. Ma comunque riesce a fare paura. Se Wiseau non dovesse riuscire a ottenere la parte di Joker, magari potremmo pensare a lui per Suicide Squad 2? Se non altro è certo che, come Joker, è meglio di Jared Leto.