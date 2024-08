L’incredibile gioia di mandarsi foto di nudo platoniche tra amiche

Apro Snapchat e mi compare la foto di una mia amica nuda sul water, con una birra sullo sfondo. Mi ha mandato il selfie con la didascalia, “sto cagando,” e sono contenta che abbia pensato proprio a me. “Buon per te,” le rispondo. Qualche settimana dopo sono in una stanza d’albergo con indosso un accappatoio che costa più di tutti i miei jeans messi insieme. La apro, scatto nello specchio a figura intera, ed ecco una serie di selfie in cui ho un piede su una sedia e il viso di tre quarti. Le più sexy le mando alle mie migliori amiche. Per un attimo mi dispiaccio all’idea di essere single e di non avere in rubrica nemmeno un uomo che meriti di vedermi nuda. Ma poi mi prende un sentimento di soddisfazione e pace: posso condividere il mio corpo con le persone che amo di più.



Ho mandato, in passato, foto di nudo a persone con cui uscivo, e scoperto da quali angolazioni vengo meglio, in che modo è meglio che arcui la schiena, come far risultare più tondo il sedere. Ma sono le foto di nudo “disinteressate” che mando alle amiche—alcune sexy e altre francamente orribili—che mi fanno stare meglio, molto meglio di quanto il sexting mi abbia mai fatto sentire, perché sono la vera io, lì, non una che—pensano gli uomini—sta cercando di farsi mandare foto di cazzi. Quando mando foto di nudo alle mie amiche, in contesti esplicitamente platonici, previo consenso, quello che faccio è celebrare il mio corpo con persone che vogliono celebrarlo con me e—ripeto—non interpreteranno le foto come una richiesta di dick pics. (Per chiarire: ci sono momenti in cui le dick pics non stonano, ma spesso mi altero se sono la risposta alle mie foto di nudo. Una volta un amico maschio ha ammesso, “Penso che a nessuno piaccia poi tanto vedere il mio cazzo,” e devo dire che sono d’accordo.)

Com’è successo che le foto di nudo diventassero del tutto asessuali, per me? Adoro il sexting, ma considero molto meglio la parola scritta: è molto più sexy di una foto da esame di anatomia. “Sono quattro anni che non mando foto di nudo,” mi ha detto un’amica. “Ora mando soprattutto messaggi espliciti—sono meno rischiosi e più soddisfacenti. Non mi sono mai masturbata su una dick pic, ma mi sono masturbata su quello che mi ha scritto qualcuno.”

Mandare foto di nudo nel 2017, poi, non è sicuro, perché fidarsi delle persone è una follia, ed è per questo che mandarle alle amiche è molto meglio: delle amiche mi sono sempre fidata molto più che dei fidanzati.

Nel corso degli ultimi mesi ho mandato foto di nudo solo alle amiche anche perché sto cercando in tutti i modi di non uscire con nessuno. Questo significa che per un po’ non farò sesso: e quindi ho trovato altri possibili destinatari per le foto delle mie tette, o della mia pelle fresca di risveglio: le mie migliori amiche. E loro mi tirano su il morale, così come faccio io con loro quando mi mandano le loro foto. La sex blogger Kate Sloan, di Girly Juice, mi ha detto che anche lei manda le foto alle sue amiche per due motivi, “O per chiedere ‘Posso mandarla a [tipo con cui sto scopando/uscendo]?’ o per dire, ‘GUARDA QUANTO È FIGO IL MIO [culo/seno/addome]!!!!!” Un ragazzo gay che manda nudi ai suoi amici gay mi ha detto, “Ci conosciamo bene e abbiamo un forte legame. E poi ci piacciono i cazzi.” Un’altra donna ha confermato, “È divertente! E le mie amiche sono sexy.”

Io le mando alle mie amiche per dire, “Hey, guardate un po’, il mio corpo esiste, ed è sexy—anche se è un po’ che non scopo e probabilmente non scoperò per un po’, ma sto bene, ok?”

Un altro scambio con le amiche.

Quando ricomincerò a uscire con i ragazzi—cosa che avverrà solo quando loro smetteranno di essere noiosi e maleducati—ovviamente ricomincerò a mandare loro foto di nudo, perché è divertente e perché non ho paura che mi leakino le foto. Chissenefrega. Comunque è vero che molte persone a cui ho chiesto un parere per questo articolo mi hanno detto che non mandano foto di nudo perché hanno paura che arrivino anche a persone che non le devono vedere. Una donna ha ammesso di non mandarle nemmeno al marito, “perché è un imbecille e finirebbe per metterle in una cartella condivisa con sua madre.”



Il revenge porn è un problema serio e terribile, e mi spezza il cuore il fatto che molte donne non mandino le proprie foto nude per paura che finiscano nelle mani di un uomo vendicativo. I nostri corpi ci appartengono, e non ci appartengono certo meno quando decidiamo di mandare foto di nudo alle persone che amiamo, o che magari semplicemente non ci dispiacciono. E invece, è un mondo orribile, il nostro.

Un mio ex fidanzato (che, spero, non interpreterà questo paragrafo come un invito a contattarmi) aveva una cartella protetta da password, sul suo computer, con le mie foto di nudo. Ai tempi in cui uscivamo, gli ho fatto promettere che avrebbe eliminato la cartella quando ci saremmo lasciati. Quando lo racconto ad altri maschi mi dicono che sono sicuri al 100 percento che non l’abbia fatto, e se è vero—potrebbe esserlo, lo so—mi piace immaginarmelo masturbarsi davanti alle foto, pieno di rimorsi per quanto male l’ha fatta finire tra noi. Mi pare sia una punizione sufficiente per aver infranto una promessa.

In conclusione, oggi come oggi, per me è molto meglio evitare ogni possibilità di conflitto e lustrarmi gli occhi con la bellezza delle mie amiche, che siano sul cesso o avvolte in costosissimi accappatoi. È questo il vero amore.



