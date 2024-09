L’incubo di chi non vuole relazioni serie—ma nemmeno cose da una notte

Anche se per molto tempo è stata l’unica opzione a disposizione dei single, ho come l’impressione che la one-night stand stia perdendo il suo fascino. Per cominciare, gli incontri occasionali sono meno sessualmente appaganti: probabilmente un estraneo non immagina nemmeno cosa ti piace, né gli interessa che tu raggiunga l’orgasmo come interesserebbe a un partner emotivamente coinvolto; forse finirai a fingere di venire per darci un taglio, perché non sei abbastanza a tuo agio per dire, “Scusa, potresti levarti dalle palle così posso prendere un ansiolitico e riguardare il finale della scorsa stagione di Game of Thrones?”



Altri elementi che dimostrano che le avventure di una notte non sono più in voga? Le persone vogliono intimità. All’estremo opposto della one-night stand c’è la relazione a lungo termine, coi pranzi di Natale insieme. Ma se tu facessi parte di quella fetta di persone che cercano l’intimità senza mettere in gioco la propria vita personale, senza nemmeno pensare di trasferire lo spazzolino nel bagno di una casa che non è la tua? Se una one-night stand consente di tenere lo spazzolino a casa propria, di solito il sesso orale o quello mattutino non sono inclusi nel pacchetto.



Ecco, è il momento di parlare di quella che io e un’amica abbiamo soprannominato la “several-night stand”, ovvero uno scenario ricorrente simile a una relazione ma che NON è una relazione, perché uno dei due è appena uscito da una storia lunga o non vuole una cosa seria o non vuole mettere etichette. Come suggerisce il nome, la several-night stand è come l’avventura di una notte, ma dura molte notti, per settimane o mesi. Quando siete insieme, è come se steste uscendo insieme. Quando non siete insieme, svanisce l’intimità, tranne per qualche messaggio su una Instagram story o l’occasionale “mi spiace per il gatto” quando il suddetto gatto muore. (Vale come intimità, vero?) Succede quando una persona vuole una fidanzata o un fidanzato per una notte, magari un paio di volte a settimana.

Una mia amica che dice di essere una professionista del campo me ne ha parlato in questi termini: “A quel punto conosci bene la persona, quindi non c’è niente da scoprire, ma l’infatuazione dura solo un paio di ore,” dice. “Flirto e lancio l’esca ma poi non mi faccio sentire a meno che non sia brilla o che. Ho sempre un sacco da fare, quindi non ho tempo di uscire con qualcuno a meno che non sia una persona che accetti di seguirmi ovunque vado o magari frequenti gli stessi posti, o per cui non sia un problema non vederci per giorni e giorni. Non a tutti sta bene.”

Come il comunismo, questa situazione potrebbe funzionare, a livello ipotetico. La teoria è solida—molte persone vogliono coccole, orgasmi e affidabilità senza l’inconveniente di doversi far sentire o stare al telefono ore. (La several-night stand non va confusa con le storie da weekend, che possono anch’esse essere in profumo di relazione prima di evaporare nel nulla.) Il problema è che è raro che due persone a cui sta bene questa cosa si trovino e rimangano ferme nel loro proposito. Spesso c’è una differenza tra i sentimenti dell’una e dell’altra, che potrebbe anche avere radici in un’assenza di comunicazione così profonda che ci vuole un anno per accorgersi che le cose non stanno andando come dovrebbero. È anche ironico che persone terrorizzate all’idea di mettere un’etichetta “ragazzo/a” siano alla ricerca di una persona che incarni qualcosa di molto simile a quel ruolo.

Ana*, una mia amica che sta portando avanti una relazione simile con un ragazzo, mi ha detto di credere che ci sia un gap tra la visione maschile e quella femminile di “storia seria”.

“Molte ragazze che conosco, con storia seria intendono ‘per favore non scopare in giro e vediamoci, ogni tanto’,” dice Ana. “Mentre gli uomini la percepiscono come, ‘Vieni a conoscere mia madre! Scrivimi ogni ora! Non puoi più vedere i tuoi amici! Tutti i weekend li devi passare con me!’ Ovviamente cambia a seconda della persona, e a seconda dei suoi bisogni all’interno della relazione, ma quello che tiene molti ragazzi lontano dalle relazioni serie mi sembra l’idea che perderanno tutto il controllo sulla loro vita.”

E comunque non sono pronti a rinunciare alle parti positive di una storia. “Ti dicono che non vogliono niente di serio per levarti di torno, ma poi quando ti vedono vogliono baciarti, vogliono che guardiate film insieme, vogliono toccarti, andare ai musei, fare sesso etc,” continua. “A parte quello, a parte il fattore fisico, non vogliono essere legati in alcun modo, che non è il massimo come sensazione. Si sta in una relazione anche per sentirsi speciali—specialmente voluti e specialmente desiderati a livello sessuale.”

L’anno scorso, Ana era la “ragazza part-time, niente di serio,” di un tipo, con cui facevano sesso non protetto. (Sì, sa di essere stata irresponsabile.) Quando ha cercato di introdurre l’argomento preservativo—anche perché non era una relazione esclusiva—lui si è messo sulla difensiva. Cercare di intavolare una conversazione che fosse anche solo tangenzialmente relativa all’argomento lo terrorizzava, anche se lei lo diceva solo per la salute. Perché il sottotesto, per lui, era: “Se vuoi continuare così, dovremmo avere una storia esclusiva.”

“Mi ha detto, ‘Ferma, ferma—qui le cose stanno diventando più serie di quanto volessi,” racconta lei. “È come se uomini e donne usassero le stesse parole, ma funzionassero secondo paradigmi diversi.”

“Un tizio che avevo incontrato sulla metro e con cui avevo fatto sesso per un mese—mi ha pure presentato ai suoi amici—mi ha piantato perché aveva paura di una relazione,” mi ha detto un’altra amica. “Mi sono messa a piangere mentre un senzatetto si cagava sotto davanti ai miei occhi.”

A causa dell’ascesa delle app di incontri e di una generale riluttanza a impegnarsi, questa del vedersi spesso senza impegnarsi è un’opzione che sta prendendo piede, perché ti consente di rimanere solo e comunque fare sesso quando e come ti funziona meglio. Ma se capisco perché possa essere considerata un segno di progressismo e apertura mentale, ti fa anche sentire molto solo. Sono una che può fare sesso con chiunque, senza problemi, ma trovo questa struttura relazionale quasi offensiva—sia che mi venga esplicitamente proposta sia che mi venga fatta subodorare con bruschi cambi di comportamento tra l’affettuoso e l’evasivo, come se io dovessi essere grata delle loro generose offerte di scoparmi settimanalmente e concedermi anche qualche coccola e qualche barlume di discorso. Ragazzi, ho amici fantastici con cui parlare, e ho speso un capitale in vibratori. Se un partner regolare non mi vuole offrire anche uno scambio emotivo—e non dico che di per sé sia sbagliato, ci sono tantissime persone, uomini e donne, così—non mi interessa. A parte Tinder, se sono arrapata posso andare in un bar e rimorchiare, usare il vibratore, o anche mettermi in mezzo a un marciapiede e fermare chiunque passi finché qualcuno mi dice ok.

In altre parole, le offerte di sesso occasionale-regolare non mi piacciono—forse in passato sì, ma ora le trovo deprimenti e mi confondono. E poi di solito non sono nemmeno offerte; perlomeno dirlo sarebbe un segno di rispetto. No, per lo più la gente cerca di fare finta di niente e portare avanti una falsa relazione più a lungo che può.

Ovviamente è compito di entrambe le persone coinvolte in una relazione essere oneste e dire a chiare lettere quello che si aspettano. Quando le parti sono d’accordo, la several-night stand può avere risvolti positivi per entrambe. Ho avuto storie in cui gli obiettivi (buon sesso, nessun impegno) erano condivisi, e questo le ha rese esperienze estremamente positive.

Ma, ho scoperto, è una cosa rara—spesso c’è uno squilibrio. Alla fine tutto il peso ricade sulla persona che mette sul piatto per prima la mortificante domanda “Cosa siamo?”, che poi è quella che innesca il meccanismo combatti o scappa nell’altro. Se si parlasse di più, e si parlasse subito, ci sarebbero molti meno cocci da raccogliere.

*I nomi sono stati cambiati.

