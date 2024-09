L’indipendentista sardo morto dopo due mesi di sciopero della fame

Ieri, mercoledì 5 luglio, è morto a Cagliari Salvatore Meloni, detto “Doddore”.

Meloni, 74 anni, era noto per essere uno dei principali leader e ispiratori del movimento indipendentista sardo.

È morto dopo due mesi di sciopero della fame presso l’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo, dove era stato condotto il 29 giugno scorso a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

“Doddore” aveva trascorso gli ultimi mesi della sua vita in carcere—prima a Oristano-Massama, poi a Cagliari-Uta—dopo che il 28 aprile scorso era stato condannato per reati fiscali e per falso nella richiesta di gratuito patrocinio legale.

Già leader del movimento “Meris in domu nostra” (Padroni a casa nostra) e “Paris” (Partidu Indipendentista Sardu), nel 2008 Meloni si era autoproclamato presidente della Repubblica di Malu Entu, dopo aver occupato un’isola al largo delle coste di Oristano.

