Scopri la line-up di GoaBoa Festival

L’unica volta che sono stato all’Arena del Mare di Genova è stato per un concerto di Morrissey. È stata una giornata interessante: parcheggiando ho incontrato Stephan El Sharaawy e Moz, durante la sua esibizione, ha lanciato la sua sudata camicia sulla mia testa causando un delirio che ha portato alla rottura dei miei occhiali. Non so se ci saranno calciatori a cazzeggio lungo il mare, e nemmeno posso assicurarvi che tra i musicisti che suoneranno a GoaBoa Festival ci sarà qualcuno con addosso una camicia, e se nel caso sarà sudata e ambita come quella del Mozzer—ma sicuramente vale la pena di farci un salto e vedere che succede.



Potete vedere qua sotto l’annuncio della prima parte della line-up del festival, composto da sei giornate-concerto che si terranno tra giovedì 6 e lunedì 11 luglio. Ci sarà quasi tutto il meglio della nuova scuola: Sfera Ebbasta, la DPG, un Supermario Balotedua che giocherà in casa, Ghali e Carl Brave x Franco126. Consigliamo inoltre caldamente di non mancare le gita in Italia di Nadia Rose e Mykki Blanco, la prima per la prima volta in Italia direttamente da Croydon e la seconda a ripetere, si spera, la sua gloriosa performance al Festival Moderno di Milano di qualche mese fa.



