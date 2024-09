Tutta la line-up di IndieRocket Festival

A guardare la line-up di IndieRocket festival non possiamo che prenderci bene, dato che ha scelto di non concentrarsi sui tre poli che solitamente riempiono i palchi le nostre estati—Italia, Regno Unito e Stati Uniti—per spaziare invece un po’ ovunque. Certo, ci sono i Clinic, i Fujiya & Miyagi e i Peaking Lights, ma ci sono anche un sacco di sorprese non-occidentali da non perdersi.



A Pescara, dal 23 al 25 giugno, suoneranno infatti quegli eroi della psichedelia tropicale peruviana che sono i Dengue Dengue Dengue; la producer Kiki Hitomi (membro dei King Midas Sound, su Ninja Tune), con le sue composizioni che campionano reggae e pop nipponico degli anni Cinquanta; il messicano El Búho, rilavoratore di suoni centramericani e latino-americani in forma elettronica; e un sacco di altri gruppi, musicisti e producer di cui vi consigliamo l’ascolto, tra cui i nostri amati Fricat e Sequoyah Tiger.



Qua sotto la line-up completa. Altre informazioni sulla pagina ufficiale del festival.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.