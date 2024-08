Ecco il link per scoprire se Facebook ha condiviso i tuoi dati con Cambridge Analytica

Lunedì, Facebook ha lanciato la nuova notifica “Protecting Your Information” nel News Feed con cui cui comunicherà alle persone se una app di terze parti ha mai condiviso i loro dati Facebook con l’azienda Cambridge Analytica.

Magari sono strano io, ma ho refreshato dozzine di volte il mio Facebook per vedere se compariva la notifica — e per ora niente. È frustrante, perché a tanti dei miei amici è arrivata e io non posso sapere se o quando sarà il mio turno. Per fortuna, c’è un modo più semplice e affidabile per scoprire la verità, uno che non prevede passare altro tempo su una piattaforma che ha già giocato d’azzardo con i tuoi dati per un decennio.

Facebook ha creato un tool che ti permette di sapere se tu o qualcuno dei tuoi amici si è loggato nella app “This Is Your Digital Life,” quella che ha poi condiviso i dati raccolti con Cambridge Analytica. Trovarlo è stata una mezza impresa, quindi ecco il link diretto.

Se sei tra gli 87 milioni di fortunati utenti con un amico che si è loggato nella app, ecco cosa vedrai:

Altrimenti, questo è il messaggio che appare:

Ora puoi fare il terzo grado ai tuoi amici e scoprire chi ti ha venduto a tua insaputa. Buon divertimento!

Questo pezzo è apparso originariamente su Motherboard US.