L’isola di Henderson è la più inquinata del pianeta

L’Isola di Hendersen fa parte dell’Arcipelago delle Isole Pitcarin del Regno Unito, ed è situata nel bel mezzo del Pacifico. Questo piccolo pezzo di terra è balzato agli onori delle cronache per una sua caratteristica peculiare: è una piccola pattumiera a cielo aperto. Un team dell’Università della Tasmania, con a capo la dottoressa Jennifer Lavers, ha pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences un paper in cui viene rilevata sull’isola la presenza di ben 37,7 milioni di pezzi di plastica in un’area di circa 37 chilometri quadrati.

L’isola di Hendersen misura 9,6 chilometri di lunghezza per 5,1 di larghezza. Per fare una media, questo significa 671 pezzi di plastica ogni metro quadrato. In pratica, l’isola è ricoperta da 17 tonnellate di rifiuti; da ciò, ne risulta la più elevata densità di rifiuti plastici dell’intero pianeta

