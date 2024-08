La novantesima cerimonia degli Oscar della scorsa notte è stata lunga e sostanzialmente priva di eventi, se vogliamo escludere un paio di uscite di Tiffany Haddish e Maya Rudolph, una breve esibizione di Sufjan Stevens e le donne del movimento #TimesUp. Ma tra i momenti di ilarità di Jimmy Kimmel e le vittorie stra-annunciate—come quella di miglior film a The Shape of Water—c’è stata qualche sorpresa. Ecco una lista completa dei vincitori degli Oscar 2018, indicati in grassetto:

Miglior film:

Chiamami col tuo nome – Call Me by Your Name

L’ora più buia

Dunkirk

Scappa – Get Out

Lady Bird

Il filo nascosto

The Post

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Videos by VICE

Miglior regista:

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Scappa – Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Migliore attrice:

Sally Hawkins, La forma dell’acqua -The Shape of Water

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Miglior attore:

Timotheé Chalamet, Chiamami col tuo nome – Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Scappa – Get Out

Gary Oldman, L’ora più buia

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Migliore attrice non protagonista:

Mary J. Blige, Mudbound

Alison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Il filo nascosto

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma dell’acqua -The Shape of Water

Miglior attore non protagonista:

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, La forma dell’acqua -The Shape of Water

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore sceneggiatura originale:

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no

Scappa – Get Out

Lady Bird

La forma dell’acqua -The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore sceneggiatura non originale:

Chiamami col tuo nome – Call Me by Your Name

The Disaster Artist

Logan – The Wolverine

Molly’s Game

Mudbound

Miglior film d’animazione:

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand – Il toro Ferdinando

Loving Vincent

Miglior scenografia:

La bella e la bestia

Blade Runner 2049

L’ora più buia

Dunkirk

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior canzone originale:

“Mighty River”, Mudbound

“Mystery of Love”, Chiamami col tuo nome – Call Me by Your Name

“Remember Me”, Coco

“Stand up for Something”, Marshall

“This Is Me”, The Greatest Showman

Miglior fotografia:

Blade Runner 2049

L’ora più buia

Dunkirk

Mudbound

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Migliori costumi:

La bella e la bestia

L’ora più buia

Il filo nascosto

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Vittoria e Abdul

Miglior montaggio sonoro:

Baby Driver – Il genio della fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior suono:

Baby Driver – Il genio della fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior cortometraggio d’animazione:

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Miglior cortometraggio:

Dekalb Elementary

Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wate/All of Us

Miglior colonna sonora originale:

Dunkirk

Il filo nascosto

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliori effetti speciali:

Blade Runner 2049

Guardiani della Galassia, vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: Gli ultimi Jedi

The War – Il pianeta delle scimmie

Miglior montaggio:

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior trucco e acconciature:

L’ora più buia

Vittoria e Abdul

Wonder

Miglior film in lingua straniera:

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Miglior cortometraggio documentario:

Edith and Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Miglior documentario:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island