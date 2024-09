L’italiano ostaggio di una vendita di spyware finita male

È la sera del 13 agosto 2015 e, dopo aver passato una giornata al mare in una località vicina a Genova, Cristian Provvisionato, 42 anni, una massiccia guardia del corpo dall’aspetto bonario, trova una chiamata persa del suo capo.

“Guarda ho un’urgenza, ho bisogno di qualcuno che vada in Mauritania,” è il messaggio che Provvisionato dice di aver ricevuto da Davide Castro, una persona che lavora nella Vigilar, società che si occupa di security e investigazioni private.

Castro, 33 anni, assicura che sarà un lavoro facile. Provvisionato dovrà semplicemente sostituire un altro italiano che ha bisogno di tornare a casa. Poi dovrà accompagnare il tecnico di un’altra compagnia, la Wolf Intelligence, a un meeting con alcuni rappresentanti del governo locale. Lo scopo dell’incontro: presentare un prodotto che consentirà alla Mauritania di spiare il traffico internet e gli utenti che usano il cellulare.

“Tu comunque non ti preoccupare—scrive Castro in una mail successiva—io ci sono sempre e non sei da solo.”

È un lavoro ben pagato: 1.500 euro a settimana più un bonus da 3.000 euro se la vendita va in porto. Nonostante si tratti di un Paese africano lontano e semi-sconosciuto, sembra un compito molto facile, tanto che la ragazza di Provvisionato lo spinge ad andare, dicendogli per scherzo: “Se non ci vai tu, ci vado io.” Non poteva sapere, Provvisionato, che quel lavoro così semplice in apparenza si sarebbe trasformato in un incubo.

