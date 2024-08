Sembra che Conor McGregor stia per fare un’altra sbruffonata delle sue

Forse qualcuno ha ascoltato le preghiere dei fan della MMA, perché pare che a dicembre il lottatore russo (originario della repubblica federale del Daghestan) Khabib Nurmagomedov, noto tra le altre cose per allenarsi a lottare contro gli orsi da bambino, salirà sull’ottagono contro Notorious, aka Conor McGregor.

Qualche giorno fa, McGregor ha mandato una velata minaccia a Khabib tramite un post Instagram in cui appare con Dillon Danis, accompagnato dalla didascalia: “Il tuo cranio o i tuoi arti.” Al che Khabib ha tranquillamente risposto, “Non riesco a credere che lotteremo, è una cosa che voglio davvero tanto. Umiliarlo, insegnargli qualcosa, non solo spaccargli la faccia ma cambiargliela. E con la faccia il pensiero.”

La trama si è infittita quando Graham Kenny, avvocato irlandese di Conor, ha postato in una Instagram story un biglietto aereo per Las Vegas con la didascalia, “Andiamo…” Pare che il biglietto fosse per il 5 ottobre—il giorno prima dell’UFC 229 [evento dell’organizzazione di MMA statunitense Ultimate Fighting Championship], che si svolgerà proprio a Las Vegas.

Interrogato sulle voci che si rincorrono sempre più pressanti sull’incontro, il manager di Khabib ha risposto al giornalista sportivo Ariel Helwani, “Onestamente, Conor sarebbe molto più al sicuro in prigione.”

Anche se non sappiamo esattamente quando avrà luogo questa guerra, sappiamo che la UFC ha in programma altri sei eventi pay-per-view nel 2018, e che nella sua storia quattro degli eventi PPV più visti hanno avuto come protagonista proprio Notorious. McGregor ha detto a TMZ, “Mi piacerebbe lottare di nuovo al [Madison Square] Garden, ma credo che questa volta sarà a Las Vegas.” Questo lascia aperte le porte sia all’ipotesi UFC 229 che alla UFC 232.

Qualche giorno fa, il manager di Khabib Ali Abdelaziz ha detto a MMA Fighting, “Non voglio forzare la mano, e devono essere onesti. Se vogliono che l’incontro ci sia, devono pagare. Offriteci 100 milioni. Se Khabib guadagna 10 milioni, sono felice.”

L’hype per questo incontro è il risultato di un’escalation di tensione culminata nella violenta aggressione di Conor McGregor a un bus di lottatori nei parcheggi del Barclays Centre durante l’UFC 223.

Tutto è cominciato con Khabib che faceva brutto a Conor dopo averlo sentito fare commenti sui colleghi Tyrone Woodley ed Eddie Alvarez, durante le verifiche del peso prima dell’UFC 205. “Hai qualcosa da dire? Eh? Ti spacco la faccia!” ha detto Khabib quando è stato il suo turno di passare davanti a McGregor, e la sicurezza per evitare guai ha dovuto mettersi in mezzo ai due lottatori.

Quando gli è stato chiesto conto dell’alterco in conferenza stampa, Khabib ha detto, “Dopo che mi sono pesato, lui mi ha fissato e io gli ho detto, ‘Che vuoi?!’ Io non sono così [come Woodley e Alvarez]. Vivo per strada. Combatto per strada. Quando sono sull’ottagono mi fermo perché potrei fare male a qualcuno. Ma ho molta esperienza, e che lui mi guardi così…”

Quest’anno, prima dell’UFC 223, Khabib ha incrociato il compagno di allenamento di McGregor, Artem Lobov, che aveva fatto commenti offensivi su di lui prima dell’evento. Khabib si è parato davanti ad Artem nel backstage e gli ha detto, “Non osare dire il mio nome, hai capito? Dimmelo in faccia… Hai detto che sono una femminuccia? Te lo sto chiedendo, dimmelo in faccia!” Artem ha negato e si è preso una sberla. Mentre la tensione arrivava alle stelle, Artem è stato costretto a lasciare l’albergo.

Qualche giorno dopo, McGregor è volato a New York ed è entrato nel backstage del Barclays Centre, dove Khabib si trovava su un bus. McGregor, con il suo entourage, hanno lanciato carrelli e bidoni contro i finestrini del bus—ferendo diversi lottatori che dovevano combattere all’evento.

“Di sicuro conoscono molti membri della sicurezza e dei media, sarà una cosa grossa. Girano in 30,” ha detto Khabib dopo l’aggressione. “Perché non mi mandano un messaggio, non mi dicono dove? Io ci sarò. Ovunque, non mi importa. L’Irlanda, New York, Mosca. Ditemi. Dove?”

In ogni caso, lo scontro tra il gangster irlandese Conor McGregor e il signore della guerra russo Khabib Nurmagomedov ha dato vita all’atmosfera epica di una guerra.

