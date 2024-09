A Live Arts Week, a Bologna, c’è tutta l’avanguardia di cui hai bisogno

Live Arts Week è una serie di quattro giornate di live artscon performance, ambienti, concerti ed expanded cinema che si tiene ogni anno a Bologna: quest’anno sarà da giovedì 26 a domenica 29 aprile in diversi spazi della città. Ci sarà Lorenzo Senni con una sound performance al Teatro Comunale; Nico Vascellari ha preparato Scholomance (II), una scultura di forma e dimensione variabile pensata per ospitare un happening a cui parteciperanno anche Prurient, Cristina Kristal Rizzo, Silvia Costa e Dana Michel; Valerio Tricoli porterà in prima italiana il suo nuovo live Infrequency all’Ex GAM. Questo solo per dirne tre: ci sono anche tante altre performance, che trovate riassunte e spiegate a questo link.

Insomma, sarà un ritrovo dell’avanguardia musicale e performativa italiana e non; per darvi un’idea delle vibrazioni che potrete farvi passare dentro, abbiamo qua “Teriaca”, un inedito di Valerio Tricoli tutto da ascoltare. È un outtake tratto dalle registrazioni del suo ultimo, splendido album Clonic Earth, uscito per PAN, che abbiamo inserito nella lista dei nostri migliori album italiani del 2016. Qua trovate la nostra intervista con Valerio.

