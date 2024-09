L’evento a Milano per bere un sacco di incredibili vini naturali

Questo articolo è in collaborazione con Live Wine

Giochiamo d’anticipo qui a Munchies, e abbiamo deciso di darvi appuntamento già da ora a Live Wine, il Salone Internazionale del Vino Artigianale che da sei anni si svolge a Milano, a Palazzo del Ghiaccio. L’edizione 2020 si terrà il 1 e il 2 marzo, e noi saremo lì a presidiare ogni banchetto in attesa di degustare il vino di oltre 150 cantine artigianali italiane ed europee.

Videos by VICE

Noi li chiamiamo vini naturali, voi chiamateli come volete, ma il sunto è che un evento come questo è una bellissima opportunità di approcciarsi a piccoli produttori e di scoprire storie diverse, che voi siate solo degli appassionati beoni, o che siate persone che lavorano nel settore enogastronomico.

Ospite d’onore di questa edizione di Live Wine, Alice Feiring. Se non la conoscete niente paura: è solo la scrittrice e divulgatrice più celebre sul tema vini naturali. Il suo ultimo libro è diventato in breve un punto di riferimento ed è stato pubblicato in Italia da Slow Food Editore col titolo: Vino naturale per tutti. Il 2 marzo alle ore 14.30, proprio durante Live Wine, non perdete il suo intervento durante una tavola rotonda sul futuro del vino naturale, moderato dalla nostra autrice, Diletta Sereni, insieme a Elena Pantaleoni (produttrice di vini in Val Trebbia), Pietro Vergano (ristorante Consorzio di Torino) e Thierry Puzelat (produttore e importatore francese).

Alice Feiring. Foto per gentile concessione di Live Wine.



Ma chi troverete a Live Wine – a parte noi con il bicchiere sempre pieno – ? Alcuni dei produttori di cui forse avete letto qui su Munchies: Andrea Occhipinti e Le Coste dal Lazio; Indigeno e Lammidia dall’Abruzzo; dal Piemonte Cascina Barbàn; Elios dalla Sicilia.

Ma avremo modo di conoscere molte altre piccole aziende, magari vicini a voi un po’ allegri.

Da non perdere la programmazione “off”: nei giorni dell’evento – da sabato 29 febbraio a lunedì 2 marzo -, alcune enoteche e ristoranti di Milano ospiteranno gli eventi di Live Wine OFF, un “fuori salone” con cene e degustazioni.



Per acquistare i ticket di ingresso – 25 euro – andate a questo link.

Ps: seguiteci su Instagram, metteremo in palio un paio di ingressi gratuiti.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram