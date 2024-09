Lo strano fenomeno che rovina i vecchi CD

Una versione di questo post è apparsa originariamente su Tedium.

Spesso, si presenta come una macchia di caffè — una evidente perdita di colore di cui sembra difficile sbarazzarsi. A volte, come dei puntini sulla superficie di un compact disc. In altri casi ancora, tutto il supporto cambia di colore. In ogni caso, quando incappate nel fenomeno noto come disc rot, rischiate di perdere per sempre un grande album o un film che amate.

Videos by VICE

Il decadimento dei supporti ottici è un problema grave, sia che siate un archivista digitale o semplicemente desideriate guardarvi un film su un formato strano come il Laserdisc.

Ma se desideriamo capirci qualcosa, dobbiamo immergerci nel complicato mondo del decadimento dei supporti fisici.

“Suppongo che graffiare un disco con un coltello oppure spegnerci sopra un sigaro non gli farebbe molto bene. Ma potete versarci sopra della marmellata senza causargli alcun danno.”

— Un portavoce di EMI, commentando una ricerca sulla resistenza dei compact disc per la casa discografica Nimbus, nel 1988. Nimbus, il primo produttore di CD della Gran Bretagna, aveva condotto una serie di studi sul problema del disc rot scoprendo che la maggior parte dei supporti si sarebbe danneggiato in un periodo compreso tra gli otto e i dieci anni. I risultati della società, che andavano contro le teorie più diffuse all’epoca sulla presunta indistruttibilità dei CD, evidenziavano il ruolo di certi coloranti utilizzati nella produzione nel ridurre la qualità dei dischi. Come evidenziato dalla citazione, le case discografiche in un primo momento si dimostrarono scettiche, ma le preoccupazioni di Nimbus circa l’integrità dei dischi si rivelarono fondate e importantissime.

Perché il disc rot è una sfida enorme sia per gli archivisti che per i collezionisti

Nel 2010, un blogger del sito web di videogiochi RF Generation, frustrato da una serie di acquisti di supporti che presentavano un certo grado di disc rot, ha scritto una PSA per la comunità dei collezionisti di giochi, invitando i suoi membri a porre attenzione al problema.

Il blogger, noto con lo pseudonimo di “slackur” o “Jesse Mysterious,” ha pubblicato un racconto straziante per qualsiasi collezionista degno di tal nome: Dopo essersi informato sul problema del disc rot, è andato a riesaminare la sua collezione di giochi, molti dei quali praticamente nuovi e trovando delle macchie bianche su molti di essi — un caso notevole di disc rot.

Ma lasciamo la parola al diretto interessato:

Anche se si tratta solo di un puntino, è un danno a cui non può essere posto rimedio. Nessun processo di rimozione può ripristinare i dati che sono andati perduti. Il gioco è danneggiato per sempre e destinato a peggiorare nel corso degli anni.

Ora, molte fonti online sostengono che il disc rot è un problema di portata limitata, che riguarda solo supporti (e i CD-R) rilasciati da alcuni produttori specifici in un determinato periodo di tempo e che non è così diffuso.

Ma quando sono venuto a sapere di questo problema, ho controllato le mie centinaia di dischi tra Sega CD, Turbo CD, Saturn e giochi Dreamcast scoprendo che DECINE di loro presentavano questo fenomeno. Diversi giochi costosi che possiedo erano nuovi di zecca, ma quando li ho esaminati, ho notato vari piccoli puntini bianchi. Ho riprovato a giocarci dopo non averli toccati per anni scoprendo che si bloccavano occasionalmente o non funzionavano del tutto. Alcuni dei miei giochi arrivavano direttamente dalla fabbrica e presentavano lo stesso genere di problema.

Un autentico incubo per un collezionista come me.

Michele Youket, specialista nella conservazione di supporti presso la Biblioteca del Congresso, si ritrova spesso a trattare casi simili. Secondo lei, questo genere di distruzione silenziosa si presenta in tre diverse forme — la “bronzatura” dei dischi, una serie di piccolissimi forellini localizzati sui dischi, o il cosiddetto “edge-rot” — ed è diventata rilevante per la biblioteca nazionale da quando l’organizzazione ha iniziato ad archiviare la musica su formato CD e le debolezze del formato si sono palesate in breve tempo.



Bisogna sempre ricordarsi che anche se i dischi ottici sembrano tutti simili, in realtà, presentano spesso delle differenze notevoli per quanto minime nel metodo produttivo che possono avere effetti significativi sui risultati finali. Un disco più vecchio potrebbe non sfruttare gli stessi prodotti chimici di uno più recente e, nel corso del tempo, queste tecniche tendono a diventare più sofisticate.

A questo riguardo, un buon esempio è il caso del produttore di CD britannico Philips e Dupont Optical (PDO), che ha creato una linea di assistenza clienti per i dischi dei consumatori che hanno subito il processo di “bronzatura.”

Ecco cosa è successo: tra il 1988 e il 1993, la PDO ha prodotto una certa quantità di CD utilizzando una lacca di qualità inferiore non resistente ai solfuri, un bel problema perché i contenitori dei cd e i libri allegati presentavano tracce di zolfo — il che significa che gli oggetti pensati per proteggere i dischi erano gli stessi che avrebbero potuto danneggiarli. Questa combinazione ha corroso lo strato di alluminio, rendendo il colore dei dischi bronzato e danneggiandone la qualità audio. Tra il 1991 e il 2006, la PDO ha avuto un numero verde, che consentiva ai clienti di sostituire questi dischi danneggiati.

Secondo la Youket, situazioni come quella della PDO sono diventate meno comuni nel corso del tempo.

“Molte delle cause dei primi problemi con questi dischi potrebbero scomparire con la maturazione della tecnologia. Tuttavia, mentre venivano introdotti nuovi formati più complessi, sono emersi altri tipi di inconvenienti,” ha spiegato la Youket.

(A proposito, lei ritiene la terminologia “disc rot” inesatta, perché esaminando a fondo i dischi, emerge un altro problema: lo strato protettivo non ha svolto il suo lavoro a dovere.)

In ogni caso, sia che si cerchi di proteggere il patrimonio culturale del proprio paese o la propria collezione personale, di sicuro, il disc rot è un problema enorme e persistente.

La specialista in conservazione della Library of Congress Michele Youket intenta a valutare i danni di un CD. Immagine: Reynolds/Library of Congress

Cinque fatti rilevanti sul disc rot, secondo la Library of Congress

Spesso, i dischi che presentano errori significativi sono ancora almeno parzialmente leggibili, secondo la Youket. “Quando un disco presenta un errore non correggibile, a seconda di dove si verifica, gran parte dei dati sono ancora recuperabili,” ha spiegato in un’intervista. “Molti dischi con errori gravi sono ancora eseguibili, a seconda del contenuto — audio, video o dati — anche un errore non correggibile potrebbe non essere serio.” Un graffio nella parte superiore di un CD è più problematico di un danno su quella inferiore. Perché? Secondo la Youket, gli standard per questi formati ottici comprendono schemi interni per la correzione degli errori in grado di aggirare i graffi nella parte inferiore dei dischi. “Tuttavia,” continua, “poiché lo strato riflettente è coperto solo da un sottile strato di acrilico con un’etichetta di inchiostro stampato, i graffi alla superficie superiore possono penetrare e danneggiare lo strato riflettente.” I DVD hanno generalmente una maggiore integrità dei CD perché lo strato riflettente del disco è interno rispetto a quelli di policarbonato. Tuttavia i dischi sono più soggetti a rompersi a causa delle reazioni chimiche i vari strati e quello di policarbonato — di conseguenza, gli strati possono sfaldarsi nel tempo. I dischi a doppio strato tendono a non reggere così bene. I dischi riscrivibili non durano così a lungo, in parte a causa del colorante organico usato per registrare i byte sui dischi. Secondo la Youket, può essere soggetto a degradazione — particolarmente nel caso di DVD riscrivibli che presentano livelli elevati di sensibilità alla luce. Inoltre, il modo in cui si scrive su un disco è un fattore importante nel definire la sua durata di vita, un disco tende ad usurarsi più velocemente se è stato sovrascritto non sfruttando delle tecniche ottimali. La conservazione e la manipolazione corretta aiutano. In ultima analisi, la Youket osserva che, secondo le stesse prove di invecchiamento della LoC (che hanno determinato l’aspettativa di vita dei dischi in base alle modifiche del loro tasso di errore a livello dei bit), i dischi hanno molte più probabilità di sopravvivere per lunghi periodi se sono manipolati e conservati correttamente. “Questi studi hanno dimostrato che un compact disc registrato con delle tecniche ottimali, se conservato e maneggiato correttamente, può durare per molti decenni” sottolinea l’esperta, aggiungendo che “i dischi memorizzati in condizioni ambientali difficili con temperatura e/o umidità elevate avranno un’aspettativa di vita più bassa rispetto ai dischi archiviati in condizioni più controllate.”

I proprietari dei laserdisc possono spiegarvi tutto riguardo gli orrori del “laser rot”

Se i proprietari di CD o DVD vogliono conoscere meglio i rischi che corrono, devono interpellare i proprietari dei laser disc che hanno fin troppa familiarità con l’invecchiamento precoce dei loro media fin dagli anni ’80.

Infatti, il termine usato dai proprietari Laserdisc, “laser rot,” mette in evidenza la sua importanza per i supporti ottici.

Nel caso dei Laserdisc, la maggior parte dei difetti emergono durante la riproduzione sotto forma di piccole chiazze. I dischi stessi spesso assumono un aspetto opaco (come viene mostrato in questo video di YouTube che evidenzia i difetti di una copia de La Febbre del Sabato Sera) e il risultato, nella maggior parte dei casi, è abbastanza deludente, considerando la reputazione del supporto per l’alta qualità dell’immagine e del suono.



Il problema è così diffuso nella comunità degli appassionati di Laserdisc Database (LDDB), un hub per i collezionisti, ha un’intera pagina dedicata a elencare i film più problematici, essenzialmente, per mettere in guardia i suoi membri dall’acquisto di certi dischi specifici.

Proprio come il produttore britannico PDO che vendeva ai suoi clienti supporti che si degradavano, anche uno stabilimento degli Stati Uniti viene spesso indicata come la fonte di tutti i mali del Laserdisc: la fabbrica di Sony DADC, con sede nello stato dell’Indiana.

Approfondendo la questione, troverete teorie cospirative di ogni tipo sul perché questa fabbrica di Sony, molto più di qualsiasi altro produttore, produca dischi che non sono fatti per durare.

“Nel corso degli anni, molti impianti di stampa hanno avuto problemi in un momento o nell’altro, ma la maggior parte di loro sono riusciti a risolverli,” scriveva sul suo sito Josh “Laserdisc Guru” Zyber nel 2005, “la DADC non lo ha mai fatto.”

Il problema dei Laserdiscs è che i loro proprietari sono sempre alla ricerca di metodi per preservare ciò che possiedono. L’anno scorso, l’autore di Engadget Sean Cooper ha raccontato come si sia quasi ritrovato a voler gettare dalla finestra una copia originale del arcade Dragon’s Lair, perché non riusciva a trovare una copia funzionante del disco originale. Non è un problema sorprendente, considerando che era in produzione di più di 30 anni fa.

Alla fine, Cooper è stato costretto a sostituire il disco originale con un Raspberry Pi. Non sarà quello autentico, ma almeno funziona.

Ovviamente, godersi un prodotto di intrattenimento nel suo formato originale ha un suo valore intrinseco, ma quando questo esce dagli interessi economici del mainstream, sia le società produttrici che la maggior parte dei consumatori sono pronti a passare alla prossima tecnologia.



E dove si colloca i prodotti usciti in formati più vecchi all’interno di questo processo? Spesso le aziende che ne detengono i diritti tendono a non essere le più efficaci a gestire i loro prodotti che fuoriescono dall’interesse di massa.

Gli archivi della WNYC sono in gran parte memorizzati su CD-R, un incubo di archiviazione come spiegato in un post sul blog della Library of Congress.

Mentre la Youket della Library of Congress fa riferimento all’esistenza di dischi registrabili con una “qualità d’archivio” come metodo per conservarli meglio nel lungo termine, il suo collega Peter Alyea, specialista nella conversione digitale, sostiene che il passaggio al cloud computing ha probabilmente fatto desistere i produttori dal supportare la ricerca nei formati di conservazione a lungo termine.

“Con l’abbandono dei supporti fisici da parte dei consumatori, credo che, al giorno d’oggi, questo problema non venga considerato dalla maggior parte delle aziende,” mi ha spiegato in un’intervista. “I consumatori sono più interessati a l’accessibilità a lungo termine dei loro dati personali archiviati su storage remoti e all’accesso ai prodotti di intrattenimento (musica, video, videogame) in qualsiasi momento desiderano. Sarebbe bello se i produttori dessero sempre grande importanza all’integrità a lungo termine di questi prodotti, ma probabilmente non è realistico aspettarsi che lo facciano.”

Le cose invecchiano e gli oggetti perdono inevitabilmente il loro smalto con il passare del tempo. Ma nell’era del cloud, almeno, i consumatori sono abbastanza vicini a non doversene preoccupare.

Gli archivisti, al contrario, non possono beneficiare di questo lusso.