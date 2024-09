Lo strano mondo dei video in cui affettano la sabbia

Ho appena scoperto la mia nuova pagina Instagram preferita. Si chiama Sandtagious ed è popolata letteralmente solo da video in cui delle composizioni di sabbia vengono tagliate lentamente e meticolosamente. Per qualche motivo, lo trovo molto soddisfacente e stranamente calmante:



I video sono realizzati con la sabbia cinetica, una sabbia artificiale speciale che contiene un olio a base di silicone che la rende più densa e stampabile, come la sabbia bagnata. Mi sono imbattuta nel profilo di Instagram un venerdì sera (c’era qualche probabilità che fossi sotto l’influenza di un certo tipo sostanze) e ne sono rimasta letteralmente rapita.

Il suo creatore ha iniziato a postare video su Instagram e YouTube da febbraio, ma ha già totalizzato centinaia di migliaia di viste, like e commenti lasciati da altri fan della sabbia. Ho contattato il proprietario del profilo per capire il motivo per cui produce questi video e perché pensa che siano così interessanti. Ha chiesto di rimanere anonimo, ma mi ha confessato di essere un designer che lavora negli Stati Uniti.

“Ho trovato i video con la sabbia talmente affascinanti che ho pensato di crearne di miei,” mi ha raccontato via mail Sandtagious. “Volevo aggiungere le mie competenze di design e la mia creatività ai video. Inoltre, con il fatto che mi considero un perfezionista, le forme che creo si prestano a questo tipo di estetica.”

Parte del fascino sta nella loro perfezione e precisione. Se uno taglia una forma di sabbia rovinandola tutta, non è molto piacevole da guardare, almeno per me. Quindi, lui non commette mai un errore?



“Sì, molte volte”, ha scritto il progettista. “Anche se con la sabbie di colori diversi, di solito, si può girare solo una volta, quindi divento più nervoso.”

I video hanno come tag Autonomous Sensory Meridian Response. L’ASMR è una sensazione provata da alcune persone in presenza di certi suoni — come sussurri delicati — che innescano nel cervello una risposta fisica simile a un piacevole formicolio. Online, si trova un’intera comunità con centinaia di video destinati a generare una risposta ASMR. Non ho mai capito del tutto il trend dell’ASMR, ma per qualche motivo, questi video con la sabbia sembrano possedere un appeal più universale.

Sandtagious mi ha spiegato come crede che il suo successo sia dovuto a un mix di forme, colori e suoni. Tuttavia, il suo non è l’unico canale dedicato alla sabbia cinetica in giro: c’è un intero mondo di video a tema. Ma la maggior parte di questi non sono precisi come Sandtagious e, quindi, non ugualmente soddisfacenti. Inoltre, lui ha cercato di innovare il mondo dei video di sabbie matte che vengono tagliate.

“Mi piace vedere come le forme diverse possono risultare visivamente attraenti quando vengono tagliate a pezzetti,” ha scritto. “Lo scavino per melone è relativamente nuovo nel mondo della sabbia”.