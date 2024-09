Lo Unicorn Frappuccino è finito in una causa da 10 milioni di dollari

Avrete visto le foto del Frappuccino colorato su Instagram. E avrete visto anche la nail art e i vestiti e i capelli ispirati ai cibi unicorno (quelli coi colori dell’arcobaleno, per intenderci). Se non li avete visti probabilmente non avete Instagram o avete più di 35 anni e allora ci chiediamo cosa ci facciate qui. Riassumendo per tutti: l’idea di un cappuccino colorato fatto apposta per Instagram è arrivata sulle vostre bacheche attraverso lo Unicorn Frappuccino Blended Crème.

Solo che ora una caffetteria di Williamsburg, Brooklyn—e dove se no?—ha fatto causa a Starbucks, affermando di possedere il copyright sul marchio Unicorn Latte e chiedendo al colosso 10 milioni di dollari per averlo violato. Dieci milioni di dollari sono una quantità di denaro sufficiente a comprare un vero unicorno, probabilmente. Il che ci porta a farci delle domande: la nostra generazione ha raggiunto il suo picco e ora sta scendendo a velocità incontrollabile? Tutte le persone con meno di 35 anni sono definitivamente diventate degli stereotipi culturali?

I proprietari di The End, la caffetteria di Williamsburg in questione, hanno detto che adesso i loro clienti credono che The End abbia copiato Starbucks quando in realtà sarebbe proprio l’opposto. I documenti presentati in tribunale affermano che The End avrebbe cominciato a vendere il suo cappuccino arcobaleno a dicembre e fatto domanda per registrarne il marchio il 20 gennaio. Ad oggi, la domanda risulta ancora in sospeso. Starbucks ha lanciato lo Unicorn Frappuccino intorno a metà aprile, e il prodotto è stato disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Al momento non è più in vendita.

I legali di The End sono convinti che la loro richiesta di risarcimento sia giustificata. “Il nostro cliente ha creato lo Unicorn Latte, un prodotto di successo che i consumatori hanno reso virale sui social network,” hanno detto. “Il nostro cliente ha sviluppato un marchio famoso e di valore e ha preso le giuste misure per proteggerlo. Starbucks, con le sue migliaia di punti vendita, ha lanciato un prodotto con un aspetto e un nome simile, l’ha diffuso tramite gli stessi canali su cui è diventato famoso il prodotto del nostro cliente e così facendo ha danneggiato gravemente il marchio. Questa causa ha lo scopo di proteggere una piccola attività e impedire che una sua proprietà intellettuale venga rubata da una multinazionale.”

Nessuno dei due prodotti ha qualcosa a che vedere con il caffè. La versione di The End contiene “zenzero pressato, succo di limone, datteri, anacardi, il tutto mescolato ad altri ingredienti sani come radice di maca, alghe blu e vaniglia.” Quello di Starbucks invece è fatto con “latte, dolcificanti artificiali, coloranti e succhi di frutta concentrati.”

Bret Caretsky, co-proprietario di The End, parla del suo locale come di un “wellness cafe” e afferma che la sua versione della bevanda è artigianale. “Abbiamo sviluppato lo Unicorn Latte come un prodotto sano e delizioso. È stato uno dei prodotti più popolari che abbiamo mai creato e siamo stati sconvolti e dispiaciuti quando Starbucks ha fatto uscire il suo Unicorn Frappuccino, che è simile al nostro prodotto sia nel nome che nell’aspetto ma non ha nessuno dei suoi ingredienti.”

La causa intentata da The End andrà a buon fine, visto che ultimamente la moda degli “unicorni” in fatto di cibo e bevande è ovunque? Questo locale di Brooklyn sarà in grado di dimostrare di aver inventato la bevanda, di averla resa famosa e identificabile con il locale e che il prodotto di Starbucks avrebbe confuso i clienti sulle origini e l’identificazione del brand? L’affermazione di The End secondo cui il prodotto di Starbucks sarebbe stato creato per cancellare Unicorn Latte dal mercato—anche se Starbucks è una multinazionale e The End un semplice bar—è corretta?

Secondo Starbucks, non è così. “Siamo a conoscenza della causa ma crediamo che le accuse che ci vengono mosse siano infondate. Il prodotto Unicorn Frappuccino è stato ispirato solo dalla divertente moda dei cibi a tema unicorno diventati virali sui social negli ultimi tempi. Il prodotto è stato infatti in vendita per un periodo limitato ad aprile e non è più disponibile presso i nostri punti vendita.”

Insomma, la guerra dei prodotti unicorno è appena cominciata?

