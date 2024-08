Il ‘Bitcoin yoga’ esiste e non sembra per niente rilassante

Le criptovalute non sono per i deboli di cuore. Le oscillazioni dei prezzi e gli hack da milioni di dollari hanno fatto guadagnare al settore una reputazione da selvaggio west della finanza. Non è raro vedere numeri per la prevenzione del suicidio postati su message board di criptovalute. Lo yoga, invece, è una pratica spirituale che combina l’esercizio fisico con la meditazione ed è, a detta di tutti, piuttosto rilassante.

Per quanto criptovalute e yoga possano sembrare antitetiche, non è dello stesso avviso il Kali Psychedelic Bookstore and Cafe di Berlino. La settimana scorsa, il locale ha pianificato una serata a tema Bitcoin e Yoga, durante la quale i partecipanti hanno praticato una forma di yoga lento e seduto chiamato asana, mentre “ascoltavano una serie di brevi conferenze sui Bitcoin e altre criptovalute.”

“Tra una posa e l’altra, una serie di auto-nominati ‘esperti’ saranno disponibili per rispondere alle vostre domande sulle criptovalute,” si legge sulla pagina Meetup dell’evento.

Ho contattato i proprietari del caffè Kali per saperne di più, ma mi hanno detto che l’evento è stato cancellato per mancanza di idee sugli argomenti di cui parlare.

“Abbiamo cambiato piani, perché ci servono più idee per questo evento,” un portavoce del locale-libreria mi ha detto via email, spiegando che hanno poi tramutato l’evento in una conferenza su una potente sostanza psichedelica. “Quindi abbiamo un evento sul 5-Meo-DMT stasera.”

Considerato che lo yoga, in genere, si pratica in silenzio o con una musica rilassante in sottofondo, non stupisce che una sfilza di lezioni sulla blockchain e la finanza siano finite per stonare insieme.

Eppure, la parte di libreria del locale continua a spingere le criptovalute e mi ha detto che accetta pagamenti in Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Steem.

Per quanto il caffè Kali abbia bisogno di più tempo per spremere idee adatte a una serata di Bitcoin yoga, almeno potranno ordinare con calma un po’ di rilassanti “crypto candele” al legno di sandalo perfette per l’occasione.

