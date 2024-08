Ora puoi esplorare le location di Game of Thrones su Google Street View

Domenica scorsa è andata in onda la prima puntata della (attesissima) settima stagione di Game of Thrones, la serie ispirata ai romanzi scritti da George R.R. Martin, dove la gente si sbudella e scopa ancora come si faceva prima dell’invenzione della televisione e di internet (ok, forse no).

Uno degli aspetti più lodevoli (nonché dispendiosi) della serie a livello produttivo è la scelta di girare il più possibile in location realmente esistenti — per quanto ovviamente poi integrate con lupi giganti, castelli e pareti di ghiaccio in CGI — anziché farlo completamente in green screen.

Questa cosa ha permesso a Game of Thrones di costruire un immaginario estetico molto più potente e verosimile di quanto faccia la stragrande maggioranza delle serie fantasy in circolazione, uno che — nonostante le orde di non-morti e la presenza di tre draghi più grossi di qualsiasi appartamento potrò mai permettermi — ricorda costantemente agli spettatori che i suoi luoghi esistono davvero. E che si possono visitare.

La settimana scorsa Google ha giustappunto pubblicato un post sul proprio blog dove elenca una per una le location dei set di Game of Thrones, con tanto di link diretto a Street View — così che ognuno di noi disgraziati in fissa con un mondo irreale di assassini che cambiano faccia, gente che ha le allucinazioni davanti al camino, bizzarri fenomeni meteorologici e regine che abusano di alcolici ed esplosivi, possa almeno esplorarne la componente più reale.

Castello di Zafra, in Spagna, location per le scene alla Tower of Joy nella sesta stagione di Game of Thrones. Screenshot via Google Street View

Volete sapere dov’è Winterfell? O la grotta dove Jon Snow capisce che fare voto di castità è stata una cazzata immane? O la Tower of Joy dove Ned Stark s’è trovato a risolvere un dramma familiare di proporzioni epiche? O le brulle distese dove corrono gli stalloni Dothraki? Siete serviti.

Almeno finché la Brexit non costringerà la produzione di Game of Thrones a cambiare alcuni dei suoi iconici paesaggi, sapete dove pellegrinare in attesa delle prossime puntate della serie.