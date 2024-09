Il cantante dello Stato Sociale ha fatto una cover di Bello Figo al piano

Oggi Lodo Guenzi aka “il tipo dello Stato Sociale” ha fatto una cosa che ce lo fa stare un minimo più simpatico: ha fatto una cover al pianoforte di “InGiusto (SWAG POP) LEGENDARIO!!!” di Bello Figo, un deep cut della sua discografia che risale addirittura al 2012.



Sentire le parole “Una figa, una figa strepitoss / Sono un figo, sono un figo strepitoss / Sono bello, e io t’orro giur’ / Ogni volta che ti vedo sono felicio” uscire dalla bocca del Lodo ci fa precipitare in un vortice ironico dal quale probabilmente non riusciremo più a uscire, incapaci di renderci conto se nulla è più fatto sul serio o solo per fasse du’ risate. Chi l’avrebbe mai detto che YouTube ci avrebbe offerto qualcosa di peggio delle cover rap col chitarrino?

Segui Noisey su Twitter e Facebook.