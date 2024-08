Questo sito raccoglie tutti gli streaming su Twitch con zero spettatori

Se dovessimo aggiornare ai giorni nostri uno dei più famosi esperimenti mentali di fisica della percezione — quello sul rumore che fa o non fa un albero cadendo in una foresta senza osservatori —, probabilmente la nuova versione del quesito avrebbe qualcosa a che fare con gli streamer di videogiochi.



Non perché oggi non esistano più gli alberi e le foreste di uno o due secoli fa (per quanto siano sicuramente meno), ma perché oggi abbiamo i computer. E internet. E tutto ciò che serve per mandare in onda su Twitch a qualsiasi ora una partita a Fortnite, DOTA 2, Overwatch o qualsiasi altra cosa piaccia agli streamer condividere con il proprio pubblico. E abbiamo la profonda solitudine della vastità della rete.



Come nel vecchio quesito di filosofia della fisica, potremmo dire che la presenza dello spettatore connesso determini — in un certo senso — l’esistenza effettiva del fenomeno: se uno streamer gioca in diretta su Twitch ma non c’è nessuno a guardarlo giocare, fa davvero xp?

La risposta più materialista è — ovviamente — sì. A differenza dell’albero nella foresta, un giocatore è in linea di massima in grado di garantire per se stesso. Ma se volete restare ancora un po’ in questo piacevole limbo di fisica quantistica applicata a Twitch, c’è un sito che vi permette di sbirciare nella quotidianità di chi streamma per nessuno.

Lonely Streams è infatti una pagina che raccoglie tutti gli streaming con zero spettatori — “In qualsiasi dato momento ci sono circa 3.000 livestream solo su Twitch con 0 spettatori,” si legge sul sito. “La maggior parte dei creatori compiono sforzi enormi per allestire le postazioni ed essere certi che lo streaming funzioni come si deve. È un peccato che nessuno li guardi. Sentitevi liberi di fare un giro e apprezzare il loro duro lavoro.”

Per ognuno dei video live incorporati, Lonely Streams segnala sempre il profilo Twitch relativo. Per cui potete contribuire a far sì che qualcuno di loro sparisca dal limbo e riaffiori sulla tangibile realtà di Twitch.

Diventare uno streamer di successo è tutt’altro che un’impresa semplice e, almeno in parte, possono sicuramente giocare un ruolo importante anche il caso e la fortuna. Magari, in mezzo a tutti questi live malinconici, c’è il prossimo fenomeno di Twitch. O un albero. Chi può dirlo.

