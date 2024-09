L’opera lirica che gira le periferie italiane su un camion

Don Giovanni!Opera Camion è il nuovo allestimento itinerante del celebre capolavoro mozartiano diretto da Fabio Cherstich e prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma. Viaggia sul rimorchio di un camion, nelle piazze delle periferie romane e in altre città del centro Italia. Un camion all’apparenza normale, che ospita al suo interno un palcoscenico e sosta nelle piazze.

Quando il portellone si spalanca, i cantanti salgono, l’orchestra si posiziona e lo spettacolo comincia. L’opera lirica ritorna alle sue origini, come nella tradizione delle compagnie di teatro itineranti, dei saltimbanchi o del circo, che viaggiano e decidono ogni sera di mettere in scena uno spettacolo e di condividerlo con il pubblico che vi assiste gratuitamente, portandosi la sedia da casa.

Il progetto è il secondo atto di una nuova modalità di fruizione del teatro musicale un anno dopo il notevole successo che ha riscosso Figaro!Opera Camion , “L’idea nasce dal bisogno di offrire lo spettacolo del teatro e dell’opera ad un pubblico che altrimenti non avrebbe accesso a questo genere,” racconta Fabio Cherstich a Creators. “Non esiste un solo pubblico di addetti ai lavori o di melomani, attraverso la promozione gratuita dell’opera su ruote il raggio di interesse si può ampliare.”

La scelta del titolo, dopo il barbiere rossiniano, è ricaduta sul ‘dramma giocoso’ di W.A.Mozart, “è stata una sfida, un profondo atto di fiducia nei confronti del pubblico. Il Don Giovanni ha un registro sia comico che drammatico, la trama è complessa, ma i temi toccati — l’amore, la vita e la morte, il sovvertimento dell’etica e della morale comune — sono sicuramente più impegnativi di quelli de Il Barbiere di Siviglia” afferma Cherstich.



Il rimorchio del camion è il contenitore del mondo surreale e visionario di Gianluigi Toccafondo, artista che firma i video, le scene ed i costumi. “Posso dire di firmare lo spettacolo a quattro mani con G.Toccafondo, il mio lavoro da regista è anche quello di mettere in scena il suo punto di vista poetico e folle sulla storia,”aggiunge Cherstich.



L’uso preponderante del linguaggio video, la rottura di alcune convenzioni, l’incontro di due immaginari e di due punti di vista diversi rendono lo spettacolo fortemente espressivo ed evocativo. “Scene, costumi e video partecipano alla creazione di un linguaggio peculiare di ‘operacamion’ che nasce dall’unione del mio lavoro prettamente drammaturgico e teatrale con quello visivo di Toccafondo. Il risultato è lo spettacolo.”

L’operacamion mostra, inoltre, il dietro le quinte, il meccanismo solitamente nascosto. L’allestimento, i tecnici al lavoro, gli orchestranti che si preparano a suonare, in altre parole lo spettacolo della macchina teatrale viene offerto al pubblico, “chi non ha mai avuto la tentazione di aprire la porta che conduce al palco per vedere cosa c’è dietro? Ecco lo spettacolo è una porta aperta sullo spettacolo in tutte le sue figure, in tutte le sue componenti” conclude Cherstich.

Il genere lirico, che solitamente si consuma nei grandi teatri nazionali, costosi ed appannaggio di un’élite ristretta, raggiunge le periferie ed i sobborghi delle città, riacquistando il suo carattere popolare e conquistando un nuovo e potenziale pubblico.



