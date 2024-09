Lorenzo Senni in Persona

Ho incontrato la prima volta Lorenzo circa cinque anni fa: tra amici, da

qualche parte a Milano. Salta fuori l’idea di prendere un gelato da

Massimo in via Castelvetro. Partiamo tutti in macchina tranne lui che,

insiste, preferisce raggiungerci in bici per non dover chiedere uno

strappo al ritorno. Tiene il ritmo, anzi resta appiccicato alla macchina

per qualche chilometro. Si schernisce con chi si stupisce per l’assenza

di affanno: figurati, in Romagna—per il lavoro stagionale—portava a

mano sacchetti di cemento belli pesanti, era abituato. Resta la prima

impressione: testa bassa e dritto al punto. Diciamo pure ostinato: pensa

a come ha trasformato abiti ordinari—jeans scuri, t-shirt, bomber (e

ciuffo)—in una divisa di scena, a furia di ribadirli come da tradizione

Ramones, animali antropomorfi Disney e supereroi. Oppure pensa al modo

in cui le sue sequenze di synth si ripetono cocciutamente; eppure, per

effetto di micro-spostamenti interni, acquistano una specie di moto

gelatinoso che le fa volteggiare via e atterrare altrove. Una musica che

allude al club e alla composizione minimal, tradendo entrambi. Oggi è

un artista ancora più bravo (e in evoluzione), giustamente super

impegnato tra festival e date in giro per l’Europa. Con Persona

ha debuttato sulla storica Warp, aprendo un nuovo capitolo di

avvicinamento alle strutture della canzone (prendetela nel modo meno

letterale che vi riesce). Tempo, quindi, di fare un po’ di mente

locale.



