Guarda Berlusconi-Servillo cantare Malafemmena nel nuovo trailer di ‘Loro’

È ufficiale: il film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, Loro, sarà diviso in due parti, la prima delle quali sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile—leggi, tra meno di un mese. Da tempo ormai l’hype attorno al film è salito a livelli vertiginosi, e la notizia di oggi ci ha colti talmente alla sprovvista che abbiamo dovuto chiedere conferma all’ufficio stampa che non si trattasse di un falso allarme.

Nel trailer di Loro 1, che potete vedere qui sopra, il mondo intero sembra fermarsi. In particolare, la corte di quella che sembra la trasposizione di Villa Certosa rimane immobile in adorazione quasi religiosa per Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo, che si esibisce a bordo piscina sulle note di “Malafemmena”.

Una continuazione logica rispetto al primo trailer, nel quale alla domanda, “Ma tu cosa ti aspettavi? Di poter essere l’uomo più ricco del paese, fare il premier, e che anche tutti ti amassero alla follia?” Servillo rispondeva, “Sì, io mi aspettavo proprio questo.”

Nel trailer di Loro 1 non succede assolutamente nient’altro. Perché effettivamente cosa vuoi aggiungere.