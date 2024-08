L’oroscopo di aprile – Acquario

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Quello di aprile è un mese destabilizzante. Molti sono i transiti nella vostra dodicesima casa, legata a introspezione e spiritualità. Al vostro solito lavorio mentale si aggiunge così un carico extra del quale il vicinato avrebbe davvero fatto a meno. Tutto quello che è legato al materiale al momento può sembrarvi vago e poco influente. Alcuni nati nel segno percepiranno il proprio lavoro come non riconosciuto appieno, compresa la sfera economica. In questo periodo potreste sentire l’esigenza di concedervi a solitudini crepuscolari, rafforzate da un’asciutta e rassicurante misantropia.

Più semplicemente, in un anno che sta rivoluzionando molti Acquario questo è un momento utile per ricollegarsi alla vostra ditta di immateriali edili. Costruire altrove, schivare il quotidiano in favore di una stratosfera che sempre vi accoglie a braccia aperte. Del resto l’astrazione è il vostro elemento: più che spaventarvi, è l’ennesima opportunità per capirsi. Una gita fuori luogo con la persona che più amate.

Apritevi a confidenti e amicizie fidate, eliminando sovrastrutture di sorta. Le tensioni di questo mese si riversano nei rapporti di coppia, che saprete comunque bilanciare alternando atteggiamenti scostanti a insofferenza. Possibili primi posti nei campionati di recriminazione, con amici e colleghi pronti a barattare le uscite in vostra presenza con degli straordinari.

Sessualità alterna con improvvisi orgasmi mentali. Da metà aprile, con la Luna Nuova in Ariete, sentirete arrivare capacità comunicative e esplosioni di socialità. Dal viaggio, alcuni torneranno rinnovati: provate a scrivere o raccontare cosa avete visto nella prima parte del mese.

