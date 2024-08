L’oroscopo di aprile – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Quei cambiamenti che tante volte avete rimandato per favorire un’armonia di base cominciano a pressarvi in una sorta di Equitalia interiore. I pianeti lenti in posizione dissonante richiedono una ridefinizione netta degli aspetti del vostro agire che sentite come incerti. Per questo ogni tentativo di far quadrare i bilanci con rimozioni e atteggiamenti diplomatici in questo mese sarà efficace come un’alleanza politica italiana.

I transiti di aprile chiedono di spostare l’attenzione su voi stessi e sulle vostre reali necessità. Questa esigenza, che in personalità tanto accomodanti è percepita come un Golpe, può rivelarsi sulla distanza un momento fondamentale di rinascita. La predisposizione al cambiamento e una certa flessibilità vi aiuteranno ad evitare party a base di risentimento e somatizzazione.

Nella sfera sentimentale le perplessità lasciano il posto a dubbi più strutturati, regalandovi staffette emotive di tutto rispetto. Sul finire del mese un ritrovato fascino vi garantirà le attenzioni del vicinato più prossimo. Tuttavia aprile vi vede più che altro proiettati su voi stessi, e anche a livello sessuale le maggiori soddisfazioni potrebbero risolversi nella masturbazione.

Tralasciate in questo momento la ricerca di un equilibrio complessivo e prendete, se necessario, strade dissestate: sono quelle che spesso portano dritte alla meta.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.