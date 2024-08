L’oroscopo di aprile – Capricorno

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Con Marte, Saturno e Plutone nel vostro segno avrete a tratti l’impressione di navigare una spanna sopra gli altri e, in caso di decesso, poter risorgere al terzo giorno. Questo passaggio è invece molto difficile da gestire: per i Capricorno che da tempo boicottano la propria interiorità si aprono scenari destabilizzanti, che i più concreti affronteranno con un’introversione a doppio strato, detta anche “a Matrioska”. L’idea è invece quella di concedervi a questa discesa in voi stessi.

Siete al momento spinti verso le zone d’ombra del vostro inconscio, già umbratile di suo, con le quali dovrete confrontarvi al più presto. Il quantitativo di energia offerto da questi transiti va affrontato cercando di creare un’armonia costante, senza facili entusiasmi. In questa fase l’alibi del riversare tutte le attenzioni sul lavoro servirà a poco, quindi mentre cercate di acquisire le azioni della Apple fatevi qualche domanda.

Il transito di Mercurio in Ariete rende complicati alcuni rapporti sociali con incomprensioni e toni da stadio, tanto che in questo mese sarà opportuno farsi capire a gesti. È un momento particolare, e anche nella sessualità cercate apertura verso i partner senza badare troppo agli istinti di conquista o giochi di potere.

Una potenziale carica esplosiva da maneggiare con cura vi è data senza costi aggiuntivi per il mese di aprile: sta a voi attivare o meno l’offerta.

