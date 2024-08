L’oroscopo di aprile – Scorpione

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

È un mese sostanzialmente positivo con un cielo in gran parte favorevole, anche se a più riprese avrete la sensazione di qualcosa in sottotesto da affrontare. Mercurio fino a metà aprile sarà in opposizione con Marte e Saturno, stimolando nervosismo e atteggiamenti aggressivi che già dispensate con una certa generosità. Si tratta di piccole incertezze interpersonali che rischiano di creare momenti di fastidio, oltre a quelli che vi create di continuo in autonomia.

Molti nati nel segno si sono sentiti stretti o pressati da impegni nelle settimane passate, specialmente quelli con una seconda famiglia non dichiarata a carico. A impensierirvi può essere anche una routine troppo statica o una routine troppo statica, oppure ancora una routine troppo statica che vi dà l’impressione di essere finiti in qualche loop temporale.

È importante in questo momento affidarsi a una sana autocensura evitando atteggiamenti distruttivi, capaci di spazzare via mesi di lavoro costante e conquiste. Guardatevi con la giuste dose di sospetto, prendendo in considerazione l’idea di godervi i benefici di una posizione defilata a bilanciare la pratica in cui sempre più spesso vi cimentate: lo sfoggio impietoso di voi stessi.

Nella sfera sessuale siete alla ricerca di compenetrazione totale e non di banali orgasmi, atteggiamento questo che potrebbe creare aspettative troppo alte sull’hobby che praticate con una certa frequenza: il coito. Tenetevi saldi, riflettete e se serve mettetevi di fronte a uno specchio: in due si ragiona meglio.

