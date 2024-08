L’oroscopo di aprile – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Venere nel Toro porta un vento nuovo su nona e quinta casa, rispettivamente la sfera mentale e quella della creazione. In termini pratici, vi si offrono dei buoni pasto da usare nella vostra mensa interiore. La diffidenza verso il vostro lato istintivo va il più possibile messa da parte, in favore dell’esplorazione di un ignoto che guardate spesso con un coerente mix di sospetto e scoramento.

In generale, il lavoro di ricostruzione fatto nei mesi precedenti sta fornendo a chi si è impegnato ottimi strumenti per guidare situazioni e rapporti, a tratti con un puntiglio e una precisione comunque fuori luogo. Quello che questo mese richiede è un armistizio con la vostra parte più intransigente e metodica. Con la possibilità di limitare gli stati ansiosi a un numero almeno tollerabile dal genere umano.

È una fase in cui concedersi alla creatività, utile per esplorare i vostri confini mentali o semplicemente per regalarvi inusuali forme di svago dribblando la vostra ingombrante personalità. La sfera sentimentale e quella sessuale prendono forza da alcuni transiti di Mercurio, mettendovi nella posizione di soddisfare anche gli avventori più esigenti. Potreste avvertire il desiderio di definire situazioni lasciate in sospeso.

La strada sulla quale viaggiate sembra al momento libera. Di tutti i comandi, il freno è quello di cui potete fare veramente a meno.

