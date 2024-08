L’oroscopo di dicembre – Acquario

Stai leggendo l’oroscopo di dicembre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

In un segno tanto avvezzo al live set mentale, il transito di Mercurio e Venere nello Scorpione sarà una grande opportunità per passare al setaccio situazioni e (ri)calibrare gli obiettivi senza cedere al piglio ossessivo da dance hall neuronale che spesso vi caratterizza.

Videos by VICE

La più grande presa di coscienza di quest’anno è stata il fare i conti con la vostra parte in ombra tra tinte scure, misantropia e linguaggio sboccato. Soprattutto, molti Acquario hanno affrontato il confronto a viso aperto con una rabbia che in più frangenti ha finito per coglierli di sorpresa.

Circoscritti certi limiti, Dicembre rappresenta una fase utile per gestire i lati meno presentabili di un Ego con menù a tendina, capace di enormi passi quanto di rovinarvi la festa persino a giochi fatti. Un momento necessario per chiudere in pari il bilancio tra realtà e aspettativa, per voi spesso sproporzionato. Anche perché con la Luna nel Cancro, sfoggiate stati emotivi a triplo carpiato. Il desiderio pressante di autonomia, personale e professionale si attesta a Dicembre su livelli indecorosi, facendovi nei casi estremi prendere le distanze anche da voi stessi.

Possibili fraintendimenti a livello sentimentale, con diversi nati nel segno che rischiano di risvegliarsi increduli e in stato confusionale all’interno di una coppia consolidata. La sessualità è percepita a tratti come mero fitness per smaltire le tensioni in eccesso. State per entrare nella fase dell’anno più stimolante: quella di un nuovo inizio. Se c’è una cosa che non vi spaventa è proprio ricominciare. Con addosso i segni di un anno duro, faticoso ma che probabilmente vi ha detto molto di più su voi stessi di quello che pensavate di sapere.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.