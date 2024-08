L’oroscopo di giugno – Scorpione

Stai leggendo l’oroscopo di giugno in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Il quantitativo di energia dato dai transiti di Marte e Urano vi regala un potenziale di non facile gestione, per un mese che si rivela carico di alti e bassi emotivi.

La tendenza all’eccesso è accentuata e rischia di trasformare le giornate in vostra compagnia in piccoli happening teatrali, con amici e collaboratori a farvi svogliatamente da spalla. Per contro, l’ingresso di Mercurio in Cancro favorisce i toni moderati nella comunicazione e vi permette di sostituire i vostri proclami con dialoghi in cui l’altro riesce perfino ad inserirsi.

Siete suscettibili e tendenti a diversi malumori che riversate sui partner con altruismo. Questo può portare a una sessualità a singhiozzo, dove nelle fasi estreme confondete gli orgasmi con le rimostranze. In tutto questo sarà Giove nello Scorpione a pressarvi per ristabilire gli equilibri in maniera sensata, durante tutto l’arco di un giugno che vi espone a stati dissociativi assimilabili nella struttura a Fight Club di Palahniuk.

Non mancheranno passaggi carichi di romanticismo, offerti da Venere in Cancro e dall’eccesso di paracetamolo. In realtà, alcuni Scorpione si stanno semplicemente riappropriando di una fiducia in loro stessi che negli ultimi tempi ha in qualche modo vacillato. La modalità si rivela in larga parte impietosamente tipica dei nati nel segno: eccessiva e scomposta ma, c’è da dirlo, spesso fuori luogo.

Avete bisogno di un Premier interiore a guidarvi con una larga maggioranza. A differenza del Paese, potete contare su ottime possibilità di riuscita.

