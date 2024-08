L’oroscopo di luglio – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo di luglio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Un cielo in larga parte favorevole segna un passaggio molto importante per i Vergine, seppure tutt’altro che frivolo. È un mese utile per tenere a bada maniacali pulizie esterne e concentrarsi invece su quelle interiori, valutare scelte e percorsi da intraprendere.

Videos by VICE

Il naturale altruismo che spesso sfoggiate può rivelarsi in questa fase solo un futile mezzuccio per sviare l’attenzione dalla vostra persona. Mercurio nella Casa detta “del sublime” indica un momento in cui l’introspezione va riconnessa con la realtà, con una crescita personale o un restyling di alcune zone dell’essere. Il transito in questa casa riguarda anche la gestione delle inimicizie, che un carattere tanto puntiglioso e pedante come quello dei Vergine sa coltivare sempre in maniera accorta.

La sessualità più truce risulta inibita da un momento tanto intenso, dove al coito spicciolo tendete a preferire situazioni legate a una certa sostanza. Per questo, anche i frangenti più scollacciati del vostro eros saranno catalogabili come porno d’autore.

Se fisicamente sentite comunque di avere energie in esubero, non puntate alla dispersione perché queste serviranno a gestire una fase in cui la lucidità procede a targhe alterne. Per i nati nel segno in grado di svincolarsi da situazioni preconfezionate che non vi stanno portando da nessuna parte, potrebbe essere l’occasione per mettere in pratica il lavorio costante dei mesi precedenti. Se ultimamente vi capita di ritrovarvi a parlare da soli, fate uno sforzo ulteriore e cominciate anche ad ascoltarvi.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.